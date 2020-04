Štandrež ostal brez špargljev in letos tudi brez praznika

V Štandrežu nihče več ne goji špargljev v značilnih nasadih »špargerah« in na žalost letos ne bo niti tradicionalnega praznika, ki jim je posvečen. Običajno ga je Prosvetno društvo Štandrež prirejalo konec maja oz. v začetku junija; trajal je dva vikenda, med katerima so poskrbeli tudi za razne kulturne dogodke in razstave. Letošnjemu prazniku so se odpovedali zaradi koronavirusa in omejitev, ki spremljajo prizadevanja državnih in deželnih oblasti za zajezitev okužb. »Na žalost ni pogojev, da bi lahko praznik izpeljali v predvidenih terminih; ker je praznik vezan na šparglje, odpade in ga moremo odložiti na kasnejši datum,« pravi predsednik Prosvetnega društva Štandrež David Vizintin, ki upa, da jim bo vsaj med poletjem uspelo organizirati niz Gledališče pod zvezdami, ki ga prirejajo vsaki dve leti.Štandrežci so špargljem posvetili prvi praznik ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se s kmetijstvom ukvarjali številni domačini. »Pri organizaciji prvih izvedb sta s Prosvetnim društvom Štandrež sodelovali še kulturno društvo Oton Župančič in vaško kmečko društvo, ki je svojčas povezovalo domače kmete,« se spominja štandreški kulturni delavec Damjan Paulin in pojasnjuje, da je po nekaj letih ob odpovedi ostalih organizatorjev skrb za organizacijo praznika v celoti prevzelo Prosvetno društvo, ki je dogodek pripeljalo do današnjih dni. Paulina, ki je po izobrazbi agronom, smo vprašali, zakaj v Štandrežu že leta nihče več ne goji špargljev, ki so bili nekoč izredno cenjeni in za kmete donosni, saj so dosegali višje cene od drugih povrtnin; Štandrežci so jih skupaj z drugo zelenjavo prodajali v Gorico in tudi v Trst. Naš sogovornik je kot glavni vzrok za opustitev pridelovanja šparglejv omenil razlastitve iz prejšnjih desetletij, s katerimi so Štandrežcem pobrali večino rodovitne zemlje. V vasi je bilo postopoma vse manj kmetov, vedno manj je bilo v vasi tudi živine, posledično gnoja, ki je potreben za uspešno gojenje špargljev, ki v zemlji potrebujejo veliko humusa. Paulin nam je poleg tega pojasnil, da je gojenje špargljev zahtevno, saj gre za zelo občutljivo rastlino, ki lahko ima razne bolezni. V Štandrežu je zadnji prideloval šparglje domači kmet Dušan Brajnik, ki je umrl pred nekaj leti.Na vaškem prazniku so v začetnem obdobju uporabljali samo domače šparglje, zatem so morali posegati tudi po »tujih«. V zadnjih letih so jih večinoma kupovali ravno v Fossalonu in okoliških krajih; kmetje so jih zjutraj nabirali, tako da so jih v večernih urah še sveže pripravljali na štandreškem prazniku.