Stanje se spet zaostruje, na goriškem Krasu nove evakuacije

Na goriškem Krasu je zaradi požara že peti dan zapored stanje izredno resno. Trenutno so aktivna predvsem tri požarišča, vsa na lokacijah požarov v prejšnjih dneh. Poteka evakuacija treh vasi, in sicer Temnice, Vojščice in Novela. Požar po prvih ocenah že presega velikost 2000 hektarjev, je za STA povedal poveljnik CZ Srečko Šestan. Zbirno mesto za prebivalce teh treh vasi je telovadnica v Komnu.

To je največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, je v izjavi za STA povedal Šestan. »To so trenutne prve ocene, kasneje bodo to gozdarji preverili po zemljevidu in povedali točne številke, vendar ta požar še zdaleč ni končan,« je še dejal.

NAJVEČ SKRBI POVZROČA POŽAR PRI KLARIČIH

Največ skrbi gasilcem povzroča požar pri Klaričih, zaselku pod kraškim robom v bližini italijanske meje. Na terenu je že več kot 1000 gasilcev iz šestih gasilskih regij, gorenjske, celjske, notranjske, savinjske, obalno-kraške in severnoprimorske, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite (CZ).

Pomagajo jim tudi helikopterji Slovenske vojske, policije ter trije iz tujine, Avstrije, Slovaške in Hrvaške, ter tovorno letalo slovenske vojske pilatus. Slovenska vojska je zagotovila tudi zdravstveno enoto, pripravljala pa bo tudi tople obroke za gasilce na terenu. Vse več nalog imajo tudi policisti, predvsem pri evakuaciji ogroženih. V pripravljenosti so tudi reševalci in člani novogoriške ekipe prve pomoči Rdečega križa.

HRANE IN VODE ZA GASILCE TRENUTNO DOVOLJ

Gasilci in vsi, ki sodelujejo pri intervenciji na Krasu, se zahvaljujejo vsem ljudem za vso skrb in podporo, tudi za poslano hrano, vodo, energijske ploščice, sladkarije. Ob tem iz štaba operacije sporočajo, da imajo trenutno za vse gasilce na voljo dovolj hrane, tudi tople, vode in energijskih pripomočkov.