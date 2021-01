Stanje v šempetrski bolnišnici se umirja

Včerajšnji razvoj dogodkov v šempetrski bolnišnici kaže na to, da je okužba na internističnem oddelku nove bolnišnične stavbe, kamor je novi koronavirus vdrl minuli vikend, omejena. Po zadnjih testiranjih med zaposlenimi niso odkrili novih okužb, medtem ko so jo na novo potrdili pri šestih pacientih: štirje so se zdravili na internističnih oddelkih bolnišnice, dva pa na rehabilitacijskem oddelku v Stari Gori. Covid oddelek v t. i. stari bolnišnici je poln, zato so enega bolnika morali napotiti v sosednjo izolsko bolnišnico.

Včeraj so v šempetrski bolnišnici ponovno testirali vse zaposlene, hospitalizirane na internistki in na kirurških oddelkih.