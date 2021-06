»Stati inu obstati« tako nekoč kot danes

Že 13. leto zapored so se včeraj, 9. junija – na dan Trubarjevega rojstnega dne – spomnili na vlogo in pomen Primoža Trubarja v slovenski zgodovini. Na krajši spominski svečanosti pri kipu, ki so ga pred trinajstimi leti postavili pred Rubijskim gradom, so spregovorili predsednik Kulturnega doma Igor Komel, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk, predstavnika krovnih organizacij SKGZ in SSO Marino Maršič in Julijan Čavdek ter podžupan Občine Sovodnje, Erik Figelj. Udeležence je nagovoril tudi župan Občine Aiello del Friuli in kulturnik Andrea Bellavite.

Primož Trubar je bil osrednja osebnost reformacije na Slovenskem in avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku. Trubarjevo ime je tesno povezano tudi z goriškim prostorom, saj je leta 1563 preživel tri tedne v goriški grofiji in prenočil tudi na gradu v Rubijah. Leta 2008 so mu pred gradom postavili doprsni bronasti kip, pred katerim se Trubarjevemu spominu poklonijo vsako leto. »Ob 8. februarju mora v slovenski zavesti postati pomemben dan tudi 9. junij, rojstni dan Primoža Trubarja, saj je bistveno, da njegova figura ostane v kolektivnem spominu,« je na slovesnosti uvodno povedal Igor Komel, ki si je ob Venku Černicu prizadeval, da bi pred Rubijski grad postavili kip. Dodal je, da si v sodelovanju s šolami na Goriškem tudi želi, da bi o tem dnevu spregovorili med poukom.

Letošnje slovesnosti se je kot omenjeno udeležil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk; ta je ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije posebno izpostavil vlogo, ki jo je Primož Trubar imel v slovenski zgodovini. »Trubarjevo geslo "Stati inu obstati" je vodilo za vsakega zavednega Slovenca in je dokaz, da slovenstvo ni nekaj samoumevnega, ampak si je treba zanj prizadevati vsak dan,« je Volk nagovoril navzoče in spodbudil, da na Trubarjevo figuro nikoli ne pozabimo. Očetu slovenske književnosti se je poklonil tudi župan Občine Aiello del Friuli Andrea Bellavite, ki ga je opisal kot najpomembnejšega reformatorja južno od Donave.

V imenu krovnih organizacij SKGZ in SSO sta spregovorila Marino Maršič in Julijan Čavdek, ki sta izpostavila pomen Trubarjevega gesla »Stati inu obstati« tudi v težkem obdobju, ki ga doživljamo. Sovodenjski podžupan Erik Figelj se je zahvalil Igorju Komelu in Kulturnemu domu, ki si vsako leto prizadevata za spominsko svečanost, ter konzulu Vojku Volku, ki jih je letos počastil s svojo prisotnostjo.