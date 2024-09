Stebri novega nadstreška že stojijo

V Gorici je v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 v teku več infrastrukturnih del. Na območju nekdanje tržnice na debelo že stojijo stebri novega nadstreška, s pospeškom poteka tudi prekvalifikacija parkirišča pri Rdeči hiši, ki ga prihodnje leto nameravajo uporabljati kot eno izmed osrednjih prizorišč prazničnega dogajanja. Na goriški občini so poleg tega ravnokar izbrali izvajalca, ki bo poskrbel za obnovo Trga Na Kornu (De Amicis). Gre za podjetje Venilio Di Stefano iz Spilimberga na Videmskem. Gradbeni stroji bodo zabrneli oktobra.

Vsa tri omenjena infrastrukturna dela so med seboj povezana, saj bo goriška občina črpala sredstva za njihovo uresničitev iz prispevka, skupno vrednega sedem milijonov evrov, ki ga je Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotovila novembra 2021. Začetno je bil znesek v celoti namenjen obnovi nekdanje tržnice na debelo, vendar so se kasneje odpovedali gradnji podzemnega parkirišča in prihranjeni denar namenili širšemu projektu preureditve mestnega središča od Boccaccieve ulice do Trga Evrope / Transalpina.

Še naprej tudi parkirišče

Gradbena dela na območju nekdanje tržnice na debelo so se začela sredi marca letošnjega leta. Izvaja jih podjetje Frappa iz kraja Camino al Tagliamento in so vredna 3.200.000 evrov. Gradbena dela bi se morala zaključiti pred koncem letošnjega leta, sicer so v polnem teku. Sredi gradbišča je že mogoče opaziti stebre, na katerih bo slonel nov nadstrešek, pod katerim bodo lahko potekali najrazličnejši dogodki. Občina se kakorkoli ne namerava odpovedati parkirnim površinam, tako da bo po obnovi na voljo 91 parkirnih mest, med katerimi jih bo osem opremljenih s polnilnicami za električne avtomobile. Projekt predvideva posaditev dreves in ureditev zelenic, poleg tega bodo zgradili javne sanitarije. Območje bo opremljeno z električno in vodovodno napeljavo, na voljo bo bo tudi skladišče.

Sočasno z deli na območju nekdanje tržnice na debelo poteka tudi prekvalifikacija ploščadi pri Rdeči hiši. Prvi sklop del, v vrednosti 3,3 milijona evrov, predvideva predvsem ozelenitev območja in ureditev novih kolesarskih stez in pešpoti. Za asfaltiranje dotrajane ploščadi in namestitev sanitarij pa bo treba počakati na začetek drugega sklopa del. Območje pri Rdeči hiši bodo izboljšali v vidiku EPK 2025, saj načrtujejo, da bo ploščad gostila množične dogodke. Poleg tega bo vhod v mesto na meji s Slovenijo pridobil na videzu in uporabnosti. Dela, ki so jih zaupali ronški družbi Ici Coop, bodo predvidoma trajala sedem mesecev; ker so se začela v začetku julija, naj bi se zaključila ravno v času za odprtje Evropske prestolnice kulture, ki bo 8. februarja 2025. Prenovljeno ploščad bodo prihodnje letih uporabljali za prireditve, drugače bo še naprej služila kot parkirišče.

Porfir in repenski kamen

Korenito prenovo bo doživel tudi Trg Na Kornu (De Amicis). Na javni dražbi za izbiro izvajalca del je najvišji popust, 13,58-odstotni, ponudilo podjetje Venilio De Stefano iz Spilimberga, tako da bo prenova območja stala nekaj več kot 760.000 evrov.

V okviru prenovitvenih del, ki se bodo začela oktobra in se po zagotovilih župana Rodolfa Ziberne zaključila v času za Evropsko prestolnico kulture 2025, bodo cestišče tlakovali s porfirnimi kockami. Prehode za pešce bodo nekoliko premaknili in na novo začrtali avtobusna postajališča. Tako cesto kot zelenice bodo okrasili z elementi iz repenskega kamna. Le-ti se bodo ujemali s pilastri, ki krasijo pročelje palače Attems-Petzenstein. Obnovili bodo tudi pločnike, poskrbeli za klančine in drugače začrtali parkirna mesta.

S prenovo želi goriška občina trgu, ki ima danes precej zanemarjen izgled, vdahniti novo življenje in pri tem pričakuje, da bo območje postalo bolj vabljivo tudi za zasebne investitorje. Med njimi je zaenkrat gradbeno podjetje Goni, ki že obnavlja nekdanjo slaščičarno in pekarno Scorianz. V obnovljenih prostorih naj bi v prihodnosti zaživela kavarna.