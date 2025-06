Steklo čiščenje in urejanje ceste, ki iz Štmavra vodi na Sabotin

Na Sabotinu se te dni začenjajo dela, ki jih vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTSGO) in ki zadevajo urejevanje zelenih površin, obrezovanje dreves in urejanje ceste, ki vodi iz Štmavra do cementne platforme nad Sabotinsko cesto. Dela bodo predvidoma trajala dva tedna, kar je seveda odvisno tudi od vremenskih razmer.

Dela, predvidena na italijanski strani Sabotina, so financirana iz Programa Interreg VI-A Italija–Slovenija 2021–2027, v okviru projekta Beyond Walk of Peace: from Crossborder Historical Research and Cultural Heritage to European Trail and Stories (Onkraj Poti miru: od čezmejnih zgodovinskih raziskav in kulturne dediščine do evropske poti in zgodb). Vodilni partner projekta je Fundacija Poti miru v Posočju, projektni partnerji pa so EZTS GO, ZRC SAZU, PromoTurismo FVG, Občina Miren-Kostanjevica in kulturno združenje èStoria.

Cilj projekta BeWoP je promocija Poti miru od Alp do Jadrana. Dela na Sabotinu so namenjena povezovanju že urejenega slovenskega dela z italijanskim. Cilj je vzpostaviti enoten čezmejni muzej na prostem, posvečen prvi svetovni vojni. Skupna vrednost projekta BeWoP znaša 1.321.591,24 evra, proračun EZTS GO znotraj tega projekta pa znaša 194.985 evrov.

Čiščenje in sanacija

Na Sabotinu bodo v okviru del poskrbeli za odstranitev grmičevja ob ploščadi nad Sabotinsko cesto in za košnjo zelenih površin. Izvedli bodo tudi nekaj ureditvenih del ob ploščadi;očistili bodo odtočne kanale na desni strani občinske dostopne ceste, ki iz Štmavra vodi do ploščadi. Poskrbeli bodo za sanacijo poškodovanega vozišča v zgornjem delu občinske ceste, poleg tega bodo obrezali drevje in grmičevje ob cestišču.

Predvidena vrednost teh del znaša približno 7.500 evrov. Dela za prenovo dostopa do italijanske strani Sabotina, ki so pomembna in imajo podporo tudi Občine Gorica, se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, in sicer z dodatnimi posegi za postavitev prometne signalizacije na različnih točkah v Gorici, pa tudi z namestitvijo urbane opreme na ploščadi nad Sabotinsko cesto. Stroški skupno znašajo približno 79.500 evrov. Vsa dela naj bi bila zaključena do začetka jeseni.

Po zaključku omenjenih del je predvidena tudi priprava podrobnega izvedbenega projekta za ureditev in promocijo zgodovinske in spomeniške dediščine, povezane s prvo svetovno vojno, ki se nahaja na italijanski strani Sabotina. To poteka v povezavi z že izvedenimi ukrepi Poti miru na slovenski strani. Projekt za ureditev bo temeljil na rezultatih študije izvedljivosti, pripravljene v okviru projekta Walk of Peace+.