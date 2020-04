Števerjanskega festivala letos ne bo

Jubilejni, 50. festival narodno-zabavne glasbe, »Števerjan 2020«, tako kot so si ga organizatorji predstavljali, torej z dvema tekmovalnima večeroma in gala večerom v prvem vikendu meseca julija, odpade. Tako je preko spletnega tiskovnega sporočila povedala predsednica društva F.B. Sedej, Ilaria Bergnach. Ker ni mogoče predvidevati, kako se bodo zadeve iztekle v prihodnjih mesecih, niti kakšni bodo omejevalni ukrepi državne in deželne vlade zaradi koronavirusa, pri društvu F.B. Sedej vsekakor upajo, da bodo do konca tekočega leta lahko priredili glasbeni večer, s katerim bi primerno obeležili 50. obletnico.