Števerjansko reprezentančno vino bo protokolarno darilo

V soboto in nedeljo je v Števerjanu potekal Likof, enogastronomski dogodek, ki ga organizira Vinoteka števerjanski griči s pokroviteljstvom Občine Števerjan in Dežele FJK ter v sodelovanju z društvoma F.B. Sedej in Briški grič. Letos so na dogodku sodelovale kmetije Simon Komjanc, Korsič, Humar, Manià, Muzič, Skok, Ivan Vogrič, Gif Cantina Formentini, Gradis’ciutta in Marcuzzi. Za jedi, ki bi se odlično spajale s ponujenimi vini, so poskrbeli agriturizem Stekar Nikolaja Pahorja, kuharski mojster Cristian Nardulli (Taverna sul Collio Home Restaurant) in gostilna Caramella iz Krmina.

Kakor je že navada, je bil tudi letos Likof priložnost za predstavitev in prvo pokušino nove, pete letine občinskega reprezentančnega vina, ki ga vsako leto vinificira druga števerjanska kmetija iz avtohtonih sort grozdja – rebule, malvazije in tokaja, ki jih prispevajo številni števerjanski kmetje in kmetovalci. Prav vsem tem se je zahvalila Nataša Kocijančič, predsednica Vinoteke Števerjanski griči, ki je uvodoma nagovorila navzoče. Posebno se je zahvalila mlademu Riccardu Marcuzziju s kmetije Colsoreli z Jazbin, ki je letos vinificiral in stekleničil reprezentančno vino. Na Likofu je števerjanska županja Franca Padovan izrazila zadovoljstvo nad napovedjo ministra Mateja Arčona, da je Urad za Slovencev v zamejstvu in po svetu izbral števerjansko reprezentačno vino za svoje protokolarno darilo.