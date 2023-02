Število izposoj še vedno navzgor

Občinska knjižnica Sandro Pertini je v letu 2022 podrla prejšnji rekord in zabeležila kar 31.658 izposoj. V letu 2021 jih je bilo 27.805, porast je torej kar precejšen. Knjižnica obsega skoraj 100 tisoč knjig, od katerih je približno pet tisoč slovenskih. Na voljo je tudi devet tisoč DVD-jev in pet tisoč CD-jev. V letu 2022 so medse sprejeli 136 novih članov, tako da jih imajo zdaj skupno 8295. Najbolj aktivnih članov je 1637 in Ronke obiskujejo tudi iz bližnjih občin. »To niso samo suhoparne številke, ampak otipljiv dokaz o tem, da knjižnico Pertini uporablja pomembno število občanov. Knjižnica promovira branje za vse bolj obsežne starostne kategorije, predvsem za otroke in mlade, katerim postavlja podlago za njihovo družbeno-kulturno rast. Podatki iz leta 2022 umeščajo našo knjižnico v sam vrh knjižnic na Goriškem. Glede na leto 2021 stalno narašča tako število izposoj kot število,« poudarjata župan Mauro Benvenuto in odbornica za kulturo Monica Carta. V knjižnici Pertini si prizadevajo za promocijo branja, povezani so tudi s šolami ter socialnimi in kulturnimi občinskimi uradi. "Ti podatki nam vlivajo pogum, da še naprej investiramo v knjige in dejavnosti knjižnice," dodaja Monica Carta.