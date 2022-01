Število kazni zaradi prevelike hitrosti še vedno zelo visoko

Kršenje hitrostnih omejitev je še vedno eno izmed osrednjih področij, v katerega osebje goriške lokalne policije usmerja svoje energije. Iz letnega poročila lokalne policije izhaja, da se je glede na leto 2020 lani krepko povečalo število kazni zaradi kršitev prometnega zakonika. Porast je 41,8-odstoten, čeprav je treba upoštevati, da je v letu 2020 nekaj mesecev veljalo popolno zaprtje, kar je močno omejilo premike.Poročilo o delovanju lokalne policije je v dvorani Dora Bassi včeraj predstavil poveljnik redarjev Marco Muzzatti ob prisotnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne. Ob številnih predstavnikih lokalne policije je bil navzoč tudi goriški prefekt Raffaele Ricciardi. Ziberna se je uvodoma zahvalil osebju lokalne policije, ker je bilo tudi v prejšnjem, že drugem letu pandemije, vedno na voljo za kontrole in delo, ki so ga narekovale razmere. »To je seveda treba dodati rednim zadolžitvam in vse večji prisotnosti lokalne policije na cestah tudi z vidika prometnih nesreč,« je povedal Ziberna. Poudaril je nevarno početje številnih voznikov, domačinov in drugih, »ki mislijo, da je Gorica postala Indianapolis«. Prehitra vožnja po nekaterih ulicah je namreč velik problem, ki ga uprava skuša reševati tudi z nameščanjem grbin.

Levji delež kazni, kot omenjeno, zadeva kršitve prometnega zakonika. V letu 2021 je lokalna policija naložila 9087 kazni na tem področju. To je 41,8 odstotka več kot v letu 2020, ko so jih zabeležili 6407. Več kot polovica kršitev v letu 2021 zadeva 7. člen zakonika, ki ureja vožnjo v mestnih središčih. 2614 kazni zadeva nepravilno parkiranje, 206 pa neprilagojeno hitrost. V letu 2021 je lokalna policija obravnavala 129 prometnih nesreč (v letu 2020 jih je bilo 102). Pri večini le-teh, 56, so udeleženci sami izpolnili poročilo o nezgodi, v 47 primerih so redarji zabeležili ranjene osebe, v 26 nesrečah pa ni bilo ranjenih. V duhu preventivnih dejanj so lokalni policisti seveda opravili tudi marsikateri nadzor nad vozniki. V mestnem središču so opravili 510 kontrol in izdali 230 kazni v primeru ulic, kjer je promet omejen na določene kategorije. Daleč največ kazni, 77, so zabeležili v Ulici Cocevia. Na drugem mestu po številu kršitev sta Svetoivanska in Ascolijeva ulica, kjer jih je bilo 47. V ostalih ulicah (Raštel, Nunska ulica, Ulica Bellinzona, Travnik, Garibaldijeva ulica, Mazzinijeva ulica, Prehod Edling, Bombijeva ulica, Morellijeva ulica in Ulica Malta) je bilo kršitev veliko manj. Zaradi razlike med nadzorom in kaznimi najbolj izstopa Raštel: tu je kontrol bilo 96, kazni pa samo šest.Kar se tiče prehitrih voznikov, je bilo kazni celo več kot posameznih kontrol. Lokalna policija je opravila 171 nadzorov, izdala pa 174 kazni. Hitrost voznikov so z radarskim merilcem hitrosti preverjali na 12 lokacijah, posebej v ulicah, po katerih vozniki vstopajo in odhajajo iz mesta. Na prvem mestu tako po številu nadzorov (39) kot kazni (59) je Ulica Terza Armata, kjer vozniki radi pritisnejo na plin. Največ kazni je bilo še na ulicah Brigata Re (45) in Udine (40) v Ločniku ter v Ulici IV Novembre (20) v Podgori. Muzzatti je priznal, da ima lokalna policija težave s Svetogorsko ulico, kjer v zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah nimajo dovolj osebja, da bi preverjali hitrost voznikov.