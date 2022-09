Kljub slabemu vremenu so danes med Goricama izpeljali 3. sprehod Literarna pokrajina Goriške – Stičnost preteklosti in sedanjosti. Prva etapa je bila v Trgovskem domu, kjer je o stavbi in knjižnici spregovorila direktorica Narodne in študijske knjižnice Luisa Gergolet. Sledil je kulturno-glasbeni dogodek v sodelovanju s krožkom Knjižni čebelnjak in Glasbeno matico; nastopili so Teja Pahor za knjižni klub, Maja Humar za Zvezo slovenskih kulturnih društev ter mladi violinist Niccolò Kolata s prof. Ambro Cossutta. Navzoči so si tudi ogledali prostore knjižnice.

Udeleženci so se nato odpravili v Ulico Uga Foscola, kjer je domačija družine Bratuž. Spregovorila je nečakinja Ljubke Šorli-Bratuž, Vera Tuta Ban. Za posebno atmosfero je poskrbel zbor Mirko Filej iz Gorice, občuten nagovor je imel pesnik David Bandelj.

Nato so se udeleženci odpravili na novogoriško železniško postajo, kjer jih je sprejel novogoriški podžupan Simon Rosič. Kulturni program so nato oblikovali dijaki novogoriške Gimnazije in novogoriškega Šolskega centra, ki so poskrbeli za glasbo ter prebirali odlomke iz knjige Čebelja družina Anje Mugerli in iz nastajajoče zbirke kratkih zgodb Alexa Kame Devetaka, lavreata Festivala mlade literature Urška 2021.

V zadnjem delu dogodka, ki je bil posvečen Andreju Budalu, je slovenistka in bibliotekarka Daša Medvešček spregovorila o Budalovih sledeh v Bevkovi zapuščini. V kulturnem programu bodo sodelovali dijaki Gimnazije in Slavističnega društva Nova Gorica.

Pri organizaciji kulturnega dogodka so sodelovali Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Zveza slovenskih kulturnih društev, Glasbena matica, Kulturni center Lojze Bratuž, Zveza slovenske katoliške prosvete, Univerza v Novi Gorici, Slavistično društvo Nova Gorica, Gimnazija Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica in zavod GO! 2025.