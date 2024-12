Štirje letni časi Evropske prestolnice kulture

Evropska prestolnica kulture 2025 bo postregla s kar 1000 dogodki! Danes so izbor najbolj odmevnih sto predstavili v avditoriju furlanske kulture v Gorici. Predstavitev je organiziralo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje skupaj z Občino Gorica, Mestno občino Nova Gorica in Javnim zavodom GO! 2025. Dogodek je vodila direktorica EZTS GO Romina Kocina. Vsebine, o katerih je tekla beseda, so sad dela vseh partnerjev – dveh občin, EZTS GO, Javnega zavoda GO! 2025 in Dežele FJK. Uvodoma so prisotne nagovorili župana Nove Gorice in Gorice, Samo Turel in Rodolfo Ziberna in deželni odbornik Sebastiano Callari.

Predstavljena ponudba zaobjema celo vrsto dogodkov. Med temi sta dve odmevni razstavi, prva je posvečena pesniku Giuseppeju Ungarettiju in bo na ogled v razstavnih prostorih kompleksa sv. Klare v Gorici do 4. maja, druga pa geniju pop arta Andyju Warholu in si jo bo mogoče ogledati v palači Attems Petzenstein v Gorici med 20. decembrom in 4. majem. Prvi vrhunec Evropske prestolnice kulture 2025 bo slavnostno odprtje, ki bo v soboto, 8. februarja, na dan slovenskega kulturnega praznika. Umetniška svetovalka GO! 2025 ter režiserka otvoritvene slovesnosti Neda Rusjan Bric je orisala potek odprtja: dogodek se bo odvijal cel dan na raznih lokacijah v obeh Goricah, vključeval bo lokalno prebivalstvo in združenja. Institucionalni del bo potekal na prenovljenem Trgu Evrope/Transalpina. Kot po tradiciji bo februarja čas za pust, ki bo tokrat evropsk. Marca bo sledilo letno srečanje programa Interreg, ki bo gostovalo udeležence iz cele Evrope v brezmejnem območju GO! 2025. Spomladi se obetajo številni športni dogodki: od mobilne plezalne stene, ki bo krožila na raznih čezmejnih lokacijah (Boulderless, projekt SPF), do pohoda za Evropo (uradni program) v znamenju čezmejnih pohodov prijateljstva in ekoloških sprehodov vzdolž reke Soče (GO! Soča-Isonzo, projekt SPF). Kulturnih dogodkov kot takih bo seveda veliko – od Rossinijeve opere Potovanje v Reims (Strateški projekti Dežele FJK) na Trgu Evrope/Transalpina do razstave evropsko priznanega goriškega umetnika Zorana Mušiča (Palača Attems Petzenstein, 23. maj - 19. oktober) in razstave o zakladih Ogleja (Muzej sv. Klare, maj - oktober). Pomlad bo v Novi Gorici čas za festivale – od zdravja do vrtnic ter obrti in podjetništva. Na prenovljeni ploščadi pri Rdeči hiši bosta med poletjem nastopili skupini Thirty seconds to Mars (3. julija) in Massive attack (24. junija). Poleti bo tudi čas za kino na prostem združenja Kinoatelje (GGC, projekt SPF), festival za nagrado za najboljši scenarij Sergio Amidei, občinski praznik v Novi Gorici, gledališko predstavo Nezmožni umreti (Mittelfest, Dežela FJK /uradni program) in čezmejne igre v obeh Goricah, GO! Games. Septembra se bosta mesti združili z Okusi brez meja (uradni program), jeseni pa bo v Gorici čas za razstavo o Francu Basagli, čezmejni plesni festival Visavì (uradni program) in filmske užitke z Dnevi zveze FICE - Federazione italiana cinema d’essai. Veseli december bo bogat z dogodki, ki jih prirejata Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica, razsvetljena zaključna slovesnost (uradni program) pa bo zaznamovala zaključek GO! 2025.

»Poleg globokega simbolnega pomena je jasno, da je Evropska prestolnica kulture GO! 2025 pomemben vzvod za razvoj tega območja, in to v raznoraznih sektorjih: od kulture do turizma, enogastronomije, ekologije, trajnostnega razvoja, športa. Projektov in dejavnosti je še in še. Marsikateri izmed projektov GO! 2025 se med drugim osredotočajo na razvijanje kompetenc in izoblikovanje profesionalnih kadrov. Njihov učinek se torej ne bo zaključil med letom 2025, ampak cilja na daljši rok,« je povedala direktorica EZTS GO Romina Kocina.

Med srečanjem je programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko koncept uradnega programa povzel v štiri vsebinske narativne sklope:

VOJNA IN MIR

Hodimo po Poti miru v spomin na bojišča 1. svetovne vojne in razstavljamo krhke risbe, ki jih je Zoran Mušič prinesel iz koncentracijskega taborišča Dachau. Na meji gradimo EPIC kot platformo za interpretacijo 20. stoletja, s projekti Rešilec spomina in arhivske brigade ter Umetnost proti puški pa problematiziramo sodobne vojne od Ukrajine do Gaze.

KREACIJA NOVEGA

Kako zgradiš mesto iz ničle? Za to potrebuješ vizionarja z evropskimi obzorji, kakršen je bil Le Corbusierjev študent Edvard Ravnikar – in mladinske delovne brigade! Ko se sprašujemo, kako je sploh mogoče ustvariti kaj novega, pogledamo, kako je Ravnikar gradil zidove arhitekture modernizma, a tudi, kako je Basaglia podiral okostenele strukture psihiatričnega zdravljenja.

TIHOTAPCI

Čez mejo nosimo kulturne dragocenosti tako, da plešemo na meji med telesi in roboti (Brezmejno telo), pripovedujemo o izkušnjah generacij (Muzeji na meji), predavamo o mejah jezika, mišljenja in literature (Festival kompleksnosti) ter kričimo o usodah sodobnih migrantov (Moja meja je tvoja meja) z vseh obal Sredozemlja (Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja).

ZELO ZELENO

Kultura vrača naturi svoj dolg s tem, da skrbno proučuje Sočo od izvira do izliva (Isolabs), poučuje, kako organizirati kulturne prireditve brez odpadkov (Ni časa za proč), si prizadeva za lokalno pridelano hrano (Knjižnica semen, Laboratorij za prihodnost hrane), sadnim sortam pa posveča knjige, razstave in filme (Atlas pozabljenih sadovnjakov, Sadje sonca).

»Evropska prestolnica kulture je skupna vsem, zato nam je pomembno, da lokalno prebivalstvo, institucije in stanovske organizacije sodelujejo in se vključujejo v dejavnosti GO! 2025. Zaradi tega smo si želeli organizirati tak predstavitveni dogodek, tako da lahko publika izkusi vsaj izbor vseh številnih projektov, ki sestavljajo EPK: od uradnega programa, ki ga upravlja Javni zavod GO! 2025 in ga financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, do projektov SPF, ki jih financira Program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 in upravlja EZTS GO, do GO! 2025& Friends in vseh projektov, ki jih financira Dežela FJK, ter do dogodkov goriške občine in Mestne občine Nova Gorica,« je povedal namestnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad in nadaljeval: »Vsebine, ki jih danes predstavljamo, so samo majhen del vsega, kar se bo dogajalo od januarja dalje: ponudba vključuje ustanove in združenja vseh tipov. Vse vabimo, da informacije o svojih dogodkih predložijo preko platforme go2025.eu, ki zbira novice o EPK in celotnem čezmejnem območju.«