Štmavrci poleteli do prvega mesta

Pustarji z goriškega konca so se danes popoldne zbrali v Šempetru pri Gorici, kjer so na pisanem sprevodu med vozovi zmagali Štmavrci iz kulturnega društva Sabotin. Na drugo mesto so se uvrstile čebelice iz števerjanskega kulturnega društva Briški grič, medtem ko so gradbeni delavci iz Legolandreža s svojim vozom štandreškemu kulturnemu društvu Oton Župančič zagotovili tretje mesto. Med skupinami se je na prvo mesto uvrstil Octopust iz Opatjega sela, drugo mesto je zasedlo kulturno društvo Šempeter, tretje pa goriški pihalni orkester. Skupno so se sprevoda udeležili štirje vozi (poleg omenjenih treh še voz Kulturnega društva Sovodnje), medtem ko je bilo pustnih skupin osem (med njimi so bili tudi cirkusanti iz kulturnega društva Skala iz Gabrij).