Sto radovednih šolarjev na potepu po Goricah

Pravkar zaključeno šolsko leto je bilo za osnovno šolo Otona Župančiča nekaj posebnega. In kako bi lahko bilo drugače, saj se Gorica - mesto, v katerem šola deluje - skupaj s sosednjo Novo Gorico ponaša z naslovom Evropske prestolnice kulture 2025. Zato je tudi šola Župančič želela prispevati svoj kamenček v mozaik projekta GO! 2025, in sicer z delavnico o goriškem somestju, ki je potekala že pred uradnim odprtjem EPK, ter zaključno predstavo, s katero so prejšnji teden učenke in učenci proslavili srečanje dveh mest, dveh jezikov, dveh narodov.

»Kot šola s slovenskim učnim jezikom, ki jo obiskuje veliko otrok iz italijanskih družin in družin drugih narodnosti, vsak dan občutimo, kako dragoceno je živeti na območju, kjer se različne kulture srečujejo, spoštujejo in medsebojno bogatijo,« je v petek pred polno dvorano Kulturnega centra Lojze Bratuž dejala Anna Roversi, vodja šole Župančič. Dodala je, da otroci s svojo preprostostjo in naravnostjo vsak dan dokazujejo, »da je sobivanje mogoče – resnično in stvarno«.

Vzgoja v duhu sožitja

Na odru se ji je pridružil tudi ravnatelj David Clodig. Kot je poudaril, je tudi Večstopenjska šola Gorica, ki si vsakodnevno prizadeva za vzgajanje otrok v duhu sožitja in odprtosti, želela sodelovati v velikem projektu EPK. Omenil je razna sodelovanja in delavnice, pa tudi projekt Erasmus+.

Gorico in Novo Gorico, njuno preteklost in sedanjost so učenke in učenci šole Župančič pobliže spoznali že pred uradnim odprtjem EPK, ki je potekalo 8. februarja. Značilnosti somestja jim je razkrila profesorica Federica Bello, ki je dan prej za otroke vseh razredov vodila delavnico. Najprej so govorili o Gorici in Novi Gorici, kako sta nastali in se razvijali. Prisluhnili so pripovedovanju o tem, kako je bil po drugi svetovni vojni goriški prostor ločen in kako se je po padcu meje spet zbližal ter je danes, tako kot nemški Chemnitz, Evropska prestolnica kulture. Ugotovili so, da je bila Gorica prvič pisno omenjena leta 1001 in od kod izvira njeno ime, spoznali so njeno večkulturnost in zgodovinsko večjezičnost, glavne znamenitosti in literarne ustvarjalce, med njimi Ljubko Šorli in Biagia Marina. Zgodbo o obeh Goricah je profesorica popestrila tudi z igro, s pomočjo katere so lahko otroci utrdili vse zgodovinske, jezikovne in zemljepisne značilnosti skupnega goriškega prostora. Sodelovali so tudi pri ustvarjalni delavnici.

Naslednjega dne je osnovnošolce čakalo uradno odprtje EPK 2025, saj so bili med udeleženci sprevoda. Dejavnosti na temo somestja so se nato nadaljevale, vrhunec pa je bila petkova predstava . V njej so se na potep po obeh mestih podali v družbi zajčka, polža, volkov in drugih živali, ki že nekaj mesecev krasijo goriško mestno središče. Spregovorili in zapeli so o meji, Soči in starih poklicih, uprizorili mačji živ-žav in celo sodni proces medvedu Ernestu in miški Celestini, ki praviloma ne bi smela biti prijatelja, kljub temu pa se povežeta in dokažeta, da prijateljstvo vedno zmaga.