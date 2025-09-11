Stopnišče bodo poimenovali po Vilmi Braini (Brajnik)

V Štandrežu bodo v soboto, 20. septembra, ob 10.30 poimenovali stopnišče po Vilmi Braini (Brajnik), partizanki, deportiranki, vsestranski kulturni in družbeni delavki. Pri organizaciji slovesnosti sodelujejo vsa vaška društva.

Vilma Braini se je rodila 14. junija 1928 v Štandrežu, in sicer ravno v hiši, ki se nahaja v bližini stopnišča, ki bo po njej poimenovano. Med drugo svetovno vojno se je vključila v osvobodilni boj in sodelovala s partizani. Po izdaji so jo SS-ovci aretirali 23. aprila 1944. V zaporu je Vilma preživela dva meseca in za rešetkami praznovala svoj šestnajsti rojstni dan. Kmalu po izpustitvi na prostost so jo še enkrat aretirali. Decembra so jo v zapor privedli pripadniki oddelka Decima mas. Februarja 1945 so jo z zadnjim transportom iz naše dežele prepeljali v Nemčijo. Dva dni je preživela v Ravensbrucku, nato so jo internirali v taborišču Bergen Belsen, kjer je ostala od osvoboditve aprila 1945.

V povojnem obdobju se je včlanila v Komunistično partijo in bila dvakrat izvoljena v goriški občinski svet. Vključila se je tudi v sindikat CGIL in bila izvoljena v sindikalno predstavništvo tovarne, v kateri je bila zaposlena. Več let je bila predsednica štandreške sekcije ANPI-VZPI, bila je članica združenja političnih deportirancev ANED in Društva slovenskih upokojencev. Za svoj doprinos k osvoboditvi je prejela red za hrabrost Jugoslavije in plaketo Janka Vojka Premrla ob 65-letnici Goriške fronte. V domači vasi so jo počastili s priznanjem Klas. Predsednik republike Giorgio Napolitano jo je imenoval za viteza republike. Leta 2016 ji je takratna goriška prefektinja Isabella Alberti podelila priznanje za udeležbo v osvobodilnem boju.

Vilma Braini je še najraje nagovarjala mlade, zato je pospremila številne delegacije šolarjev v nemška koncentracijska taborišča. Njena pričevanja so bila mladim v poduk o pomenu svobode in spoštovanja do sočloveka.