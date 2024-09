Strah pred spominom, ki ga ni mogoče pozabiti

Knjižni festival Mesto knjige se je začel v ponedeljek v Galeriji GONG, kjer so odprli skupinsko razstavo knjižnih ilustracij za otroke Pravljična Primorska. Ilustratorji Zvonko Čoh, Jurij Devetak, Tina Volarič in Jaka Vukotič so obiskovalce povabili na čezmejno domišljijsko popotovanje. Od torka je na Delpinovi ulici tradicionalni knjižni sejem, dopoldnevi prinašajo Kafe matineje v Knjigarni in kavarni Maks, pozni popoldnevi in večeri pa so namenjeni pogovorom o knjigah, aktualnih temah ter branju ob glasbi.

V torek se je igralka SNG Nova Gorica Ana Facchini pogovarjala z režiserko in pisateljico Ivano Djilas ne le o njeni najnovejši zbirki esejev A si lahko vsaj enkrat tiho, ampak tudi o ustvarjalnih procesih tako v gledališču kot pri pisanju esejev in člankov.

V sredo je pred domačo publiko knjižno novost Plagiat predstavila letošnja dobitnica kresnika za roman Pričakovanja, pisateljica Anja Mugerli. Moderator Aljoša Harlamov je pogovor z dobitnico najprestižnejše literarne nagrade v Sloveniji strukturiral tako, da je avtorica med drugim razkrila, od kod črpa navdih za svoja dela in po kakšnem ključu izbira like za svoje kratke zgodbe in romane. V pogovoru o strahu pred spominjanjem so sodelovali dr. Natka Badurina, Anja Medved in dr. Borut Klabjan, povezoval pa ga je novinar Ervin Hladnik Milharčič. Debato so razvili ob knjigi Strah od pamćenja, ki konfliktne in težke spomine severnega Jadrana preučuje skozi književnost. V njej se raziskovalka in prevajalka Natka Badurina z Univerze v Vidmu na interdisciplinaren način loteva spornih točk kulture spomina, kot so Reka leta 1920, italijanska okupacija Kraljevine Jugoslavije, tržaška Rižarna do partizanskih zločinov, istrskega eksodusa in mitov vezanih nanje.