Študentje poletne šole celovške univerze spoznavali goriško čezmejnost

Spoznavali so goriško večjezičnost in zgodovino, posebno pozornost so namenili meji in njenemu brisanju. Gorico in Novo Gorico je sredi prejšnjega tedna obiskala skupina 32 udeležencev 31. poletne šole, ki jo v teh dneh v Bovcu prireja Univerza v Celovcu.

Študentje in študentke so si med drugim ogledali Trg Evrope/Transalpina in zatem še muzej prepustnice na Rafutu, kjer jim je o nekdanjem preseganju meje - švercanju, spregovoril kustos v Goriškem muzeju David Kožuh. Med sprehodom po Gorici so postali tudi pred sedežem ustanove Kulturhaus Görz. Sledili sta dve srečanji v organizaciji tržaške oz. videmske univerze. Na sedežu tržaške univerze v Ulici Alviano so se študentje udeležili posveta o znanstveni diplomaciji, na sedežu videmske univerze v nekdanjem samostanu sv. Klare je sledila še večjezična delavnica na temo evropskega državljanstva, sicer osrednje teme letošnje poletne šole, ki jo Univerza v Celovcu organizira skupaj z univerzami v Trstu, Vidmu, Kopru, Ljubljani, Osijeku in na Reki.

Med udeleženci poletne šole, ki predvideva dejavnosti v nemščini, slovenščini, italijanščini, furlanščini in hrvaščini, so tudi nekateri pripadniki slovenske narodne skupnosti iz Furlanije - Julijske krajine in iz avstrijske Koroške.