Študij bo nadaljevala na medicinski fakulteti v Ljubljani

Med letošnjimi zlatimi maturanti v slovenskem višješolskem centru v Gorici je tudi Martina Gergolet, ki je z najvišjo oceno zaključila šolanje na klasičnem liceju Primoža Trubarja.

19-letnica iz Doberdoba se v prostem času ukvarja z glasbo: od šestega leta obiskuje namreč pouk klavirja pri Glasbeni matici, pred kratkim pa je zagrabila še za kitaro. Tudi petje jo spremlja od otroških let, ko je pela v zboru, nato pa se je odločila, da se bo posvetila solopetju v Tržiču. Pred tremi leti je med drugim slavila na natečaju za odkrivanje mladih talentov Monfalcone Talent Show.

Z izbiro klasičnega liceja je naša sogovornica nadvse zadovoljna, saj ji je zelo všeč literatura in je bilo medpredmetno povezovanje med poukom koristno tudi za maturitetni izpit. Petletno šolanje ji je gotovo spremenilo odnos do učenja in do kulture nasploh, najbolj pa ji bo v spominu ostal izlet v Firence.

Martina bo študij nadaljevala na znanstvenem področju, saj je bila sprejeta na medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Čeprav, kot pravi, tačas še ne ve, »kateri tip zdravnika bi rada postala,« saj bo namreč do končne odločitve vsaj stokrat spremenila idejo. Pred novim študijskim izzivom si bo privoščila še nekaj počitka v Lignanu, pred nekaj dnevi pa se je vrnila iz Pariza.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.