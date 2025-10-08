Svetovna džezovska smetana se vrača v Brda

Jazz & Wine of Peace je eden od najbolj pomembnih džezovskih festivalov v Italiji. Tako je na predstavitvi letošnje 28. izvedbe glasbene revije poudaril krminski župan Roberto Felcaro. Ni pa le džezovski festival, je še mnogo več. Je vizitka tamkajšnjega območja, velika turistična promocija širšega ozemlja Brd, tako na italijanski kot na slovenski strani, pa tudi žlahtnih proizvodov, ki jih to ozemlje s trudom domačih pridelovalcev ponuja. Jazz & Wine of Peace prinaša kulturo in obenem prispeva k rasti teh krajev, kar je z letošnjo čezmejno evropsko prestolnico kulture GO! 2025 še bolj poudarjeno, je ocenil župan Felcaro.

Program letošnjega festivala potrjuje, da niso bile županove besede pretirane. Od 23. do 26. oktobra se bo v štirih gledališčih in 21 kleteh, turističnih kmetijah in zgodovinskih rezidencah zvrstilo 29 koncertov odličnih mednarodno priznanih in krajevno uveljavljenih džezistov in skupin, katerim gre prišteti še sedem koncertov mladih izvajalcev, vključenih v ciklus Jazz & Taste.

Vse bolj uveljavljene

Novi umetniški vodja Enrico Bettinello, ki ga je vodstvo prireditelja festivala, krožka Controtempo, izbralo z mednarodnim razpisom, potem ko je lani zahrbtna bolezen odtegnila društvu dolgoletnega vodjo Maura Bardusca, je izpostavil nekaj letošnjih značilnosti. Ženska prisotnost je povsem enakovredna moški, kar priča, da se ženske izvajalke vse bolj uveljavljajo v džezu. Nekaj imen: londonska saksofonistka Nubya Garcia je ena od najbolj inovativnih izvajalk na sodobni džezovski sceni. Rosa Brunello je izjemna kontrabasistka in skladateljica. Ana Čop je tenkočutna vokalistka. Francosko-sirska pevka in flavtistka Naissam Jalal je svečenica dialoga med različnimi kulturami in glasbenimi ustvarjanji. Pevka Valentina Fin pretaka svoj glas med baročno in džezovsko glasbo. Vokalistka in kitaristka Simona Severin zaobjema v svojih improvizacijah 600 let glasbenega doživljanja. Grška pianistka Tania Giannouli bo v soboto, 25. oktobra, v novogoriškem Kulturnem domu ponudila s svojim triom preplet orientalskih melodij z džezovskimi prizvoki.

Bettinello je nakazal nekaj »velikih imen« letošnje izvedbe. Prvi dan, 23. oktobra, bo v gledališču v Krminu s svojim kvartetom nastopil ameriški tenor saksofonist James Brandon Lewis, ki ga je slovita ameriška džezovska revija Down Beat proglasila za džezista leta. Dan pozneje bo v gledališču v Gradišču zaigrala skupina The Necks s pianistom Chrisom Abrahamsm, kontrabasistom Lloydom Swantonom in bobnarjem Tonyjem Buckom, ki jo je pisatelj Geoff Dyer proglasil za »največji trio na Zemlji«. V soboto, 25. oktobra bo vse bolj uveljavljajoča se italijanska jazz-funk skupina Calibro 35 predstavila svoj zadnji nadvse uspešen album Exploration.

Novost letošnje izvedbe predstavlja nagrada v spomin na nepozabnega Maura Bardusca. Prvi dobitnik je sloviti ameriški kontrabasist William Parker, ki bo s svojim Heart triom ponudil v posluh najnovejšo stvaritev, »vsakdanjo glasbo od zore do zatona,« kot jo je sam poimenoval.

Festival bo v soboto, 25. oktobra, pljusknil na slovensko stran, v Vipolže, kjer bo v tamkajšnji Vili nastopila skupina švedskega saksofonista Otisa Sandsöja Y-Otis.

Kulturni dom v Gorici bo prizorišče dveh dogodkov. V ponedeljek, 20. oktobra, bo na sporedu predvajanje nemega filma Fantom z opere (1925) z glasbeno spremljavo Zerorchestra pod vodstvom pianista in avtorja glasbene kulise Andreja Goričarja. V soboto, 25. oktobra, pa se bo v njegovi dvorani sklepno dejanje z nastopom udeležencev glasbene delavnice, ki jo bo vodil saksofonist in klarinetist Dan Kinzelman v sodelovanju s tržaškim konservatorijem Giuseppe Tartini.

Prvi dan festivala bodo v krminski vinoteki odprli razstavo slovenskega fotografa Žiga Koritnika s portreti nemškega saksofonista in klarinetista Petra Brötzmanna ujetimi v skoraj treh desetletjih v fotoaparat.

Na predstavitvi festivala, ki jo je uvedel novi predsednik krožka Controtempo Oscar Duiz, sta spregovorila še deželni svetnik Diego Bernardis in krminska odbornica za kulturo Anna Bortolotti. Oba sta izpostavila pomen prireditve za celotno deželno območje v luči plodnega sodelovanja na obmejnem prostoru.