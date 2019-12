Tatovi spet na delu

Tatovi so se med koncem tedna spet mudili v Laškem, kjer so obiskali nekaj hiš v Tržiču in Ronkah. V nedeljo so neznanci vlomili v dve stanovanji v ulicah Piave in Ponziana v Tržiču; v prvem primeru so ukradli nekaj zlatnine, v drugem so ostali praznih rok, saj jih je v beg spravil sosed, ki se je vrnil domov, medtem ko so se potikali po stanovanju. Stanovalci so na pomoč poklicali karabinjerje, ki so ugotovili, da je do obeh vlomov prišlo med 22. uro in 23.30, ko stanovalcev še ni bilo doma. V Ulici Piave so tatovi vlomili v stanovanje skozi balkonska vrata v pritličju; prebrskali so celo notranjost, odprli vse predale in omare, v katerih so našli nekaj zlatnine. V Ulici Ponziana so verjetno isti vlomilci kot v Ulici Piave s silo odprli vrata v prvem nadstropju; ko se je sosed vrnil domov, so pobegnili neznano kam. V Ronkah so bili tatovi na delu v soboto okrog 18. ure; obiskali so hišo v Ulici Rotonda v Romjanu. V notranjost so vlomili skozi okno; v stanovanju so našli nekaj zlatnine in draguljev, drugega niso ukradli. V nedeljo so zlikovci iz nezaklenjene garaže ob hiši v Ulici D’Annunzio v Ronkah ukradli kolo. Po treh tatvinah so pripadniki sil javnega reda v Ronkah obravnavali še vandalsko dejanje; neznanci so z ostrim predmetom napisali črko »Z« na osem avtomobilov. Poleg tega so najverjetneje z razpršilcem pomazali še dva avtomobila. Na območju ni varnostnih kamer, ki bi bile lahko v pomoč preiskovalcem pri ugotavljanju identitete vandalov. V prejšnjih tednih so neznanci povzročili več škode na koših za odpadke, klopeh in stojalih za kolesa v središču Ronk.

