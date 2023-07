Tekmovanje Seghizzi letos prelomno

V Gorici bo od 18. do 24. julija potekalo tako mednarodno zborovsko kot tudi tekmovanje v komornem petju Seghizzi, ki bo letos v mesto ob Soči privabilo nad 400 aktivnih udeležencev. Ob 60-letnici zborovskega tekmovanja bodo organizatorji tokrat praznovali tudi 20-letnico tekmovanja v komornem petju in 150-letnico rojstva skladatelja in dirigenta Cesareja Augusta Seghizzija, po katerem nosi ime.

Tekmovanje prireja društvo Seghizzi, katerega predsednik Roberto Madotto pravi, da bo letošnje leto prelomno, saj bodo naslednjo izvedbo zaznamovale novosti, ki upoštevajo spremenjene razmere in zahteve zborovskega sveta. Letošnje bo tudi zadnje leto v mandatu umetniškega vodje in predsednika mednarodne žirije zborovskega tekmovanja Eugeniusza Kusa. Med žiranti bo sedela tržaška dirigentka Petra Grassi.

Na tekmovanju se bo pomerilo devet zborov, ki prihajajo iz Kanade, Kitajske, Filipinov, Italije, Poljske, Slovenije, Španije, Ukrajine in ZDA. Publika je vabljena na vse etape tekmovanja (začetek bo v petek, 21. julija, ob 14. uri v gledališču Verdi) in predvsem na koncert nagrajencev v nedeljo, 23. julija, ob 21.15. Tekmovanje bo ponudilo dva izredna koncerta v četrtek, 20. julija, in sicer klavirski recital učenke Aleksandra Gadžijeva Chiare Sanzato ob 18. uri na sedežu društva na Verdijevem korzu in koncert znamenite pevske skupine Mediae Aetatis Sodalicium ob 21. uri na Kostanjevici. Slednji koncert je nastal v sklopu seminarjev gregorijanskega petja Verbum Resonans in v sodelovanju z združenjem Usci.

V torek, 18., in sredo, 19. julija, bo na sporedu še mednarodno tekmovanje v komornem petju s štirinajstimi kandidati, ki bodo 19. julija ob 21. uri nastopili na koncertu nagrajencev.