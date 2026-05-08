Tekmovanju zoperstavljajo sodelovanje

Pogum, zgodbe, podjetništvo. To so bili skupni imenovalci včerajšnje konference z naslovom Ženske v podjetništvu, ki je potekala na Gradu Spessa v Koprivnem. Srečanje je priredilo Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo (SGZ) iz Celovca. Dogodek že tretje leto ponuja prostor, kjer se stikajo različne kulture, zgodbe, ideje in ljudje, ki noče biti »zgolj še en poslovni dogodek, temveč prostor navdiha, sinergij, povezovanja ter tkanja prijateljstev, ki lahko trajajo še dolgo,« je uvodoma dejala predsednica Sekcije ženskih podjetnic SDGZ Mateja Milost.

Posveta so se v velikem številu udeležile podjetnice iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. »To dokazuje, da je žensko podjetništvo družbeno pomembna in zanimiva tema,« je še poudarila Milost in razmišljala o tem, da pogum ni vedno nekaj bleščečega in glasnega. »Zelo pogosto je to naša zdrava skromnost. Ko si priznamo, da morda česa še ne znamo in smo pripravljene prositi za pomoč in biti v pomoč,« je povedala in ostremu tekmovanju zoperstavila sodelovanje. Pogum je tudi odpirati vrata drugim ženskam, pomagati mladim podjetnicam, ki potrebujejo oporo in zgled ter dragoceni občutek, da niso same, je povedala.

Trije modeli gospodarstva

V imenu organizatorjev je najprej spregovoril podpredsednik SGZ iz Celovca Felix Wieser in opozoril na še vedno prisotne neenakosti med spoloma v Avstriji. Poudaril je podatke, da imajo ženske v Avstriji še vedno nižje plače in občutno nižje pokojnine kot moški, čeprav predstavljajo pomemben del izobražene delovne sile. Predsednik SDGZ Fabio Pahor je izpostavil predvsem osamljenost, ki je skupna vsem podjetnikom. »S takimi srečanji bomo dopolnili to samoto,« je dejal. Posvet je omogočila tudi podpora ZKB Trst Gorica, v imenu katere je pozdravil Adriano Kovačič, SBC – Klub slovenskih podjetnikov, v imenu katerega je spregovorila predsednica Katarina Karlovšek, pa še Spirit Slovenia in Ministrstvo RS za gospodarstvo, turizem in šport.

Sledila je predstavitev slovenskega, italijanskega in avstrijskega poslovnega prostora in investicijskih priložnosti. Izzive Severno Primorske regije je iz vidika gospodarstva predstavila Brigita Hajban Štolfa iz Gospodarske zbornice Slovenije. Andrej Šik iz SDGZ je predstavil posebnosti italijanskega poslovnega okolja. Svetovalka pri SGZ Katarina Wakouning je predstavila ključne vidike avstrijskega poslovnega okolja predvsem z ozirom na ženske.

Odkrita okrogla miza

Posebno pozornost je pritegnilo predavanje Jasne Tuta z naslovom Jadranje skozi življenje. Nekdanja učiteljica je pred leti zapustila ustaljeno življenje in kupila enostransko vozovnico za Avstralijo, od takrat jadra po oceanih. Tako življenje sicer ni vedno sanjsko, je dejala in prisotnim približala nauke, ki se jih je naučila od morja: prilagoditi se toku, sprejemati negotovosti, znati se ustaviti. Poudarila je, da nobena nevihta ne traja večno in da tudi v življenju ni mogoče vsega nadzorovati. Pomembno je, da smo pripravljeni, a hkrati dovolj odprti za spremembe smeri. »Včasih sprememba poti ni neuspeh, temveč najbolj modra odločitev, ki jo lahko sprejmemo,« je rekla. Njene besede so močno odmevale med poslušalkami.

Vrhunec dogodka je bila okrogla miza o pogumu v podjetništvu. Štiri podjetnice so odkrito spregovorile o strahu, padcih, notranjem miru, poslušanju samih sebe, občutkih krivde, ljubezni in vztrajnosti. Tanja Skaza (Plastika Skaza - Slovenija) je poudarila, da se prava sprememba začne navznoter. Šele ko človek najde notranji mir in se neha primerjati z drugimi, lahko zares raste tudi poslovno. »Poslovni svet je usmerjen predvsem navzven. Moja sprememba pa se je začela, ko sem se spremenila odznotraj,« je priznala. Maja Veber (Bio Shots - Avstrija) je spregovorila o tem, kako dolgo je potrebovala, da se je naučila »plavati s tokom« in zaupati sama sebi. Sandra Grudenić (Turistično vodenje - Hrvaška)je izpostavila, kako se dejansko v določenih okoliščinah v življenju znajdeš sam, pa čeprav imaš za sabo odlično ekipo. Potrebno je oboje, strah in pogum, je dejala. Tanja Sirk (La Subida)pa je opisala, kako danes nadaljuje družinsko zgodbo gostoljubja, vendar na svoj način in s svojo vizijo. »Pogum jaz črpam iz vsakdana, dan za dnem sestavljam Rubikovo kocko in poteze niso nikoli iste, niti podobne, tako kot življenje,« je razkrila Tanja Sirk.