Težave in izzivi čezmejnega zdravstva

V okviru projekta Sanitas EZTS GO v torek, 14. aprila, organizira participativno srečanje za zbiranje izkušenj, težav in priložnosti, povezanih z izzivi čezmejnega zdravstva, iz vidika tistih, ki te izkušnje neposredno doživljajo.

Pri pripravi čezmejnega protokola, enega glavnih predvidenih rezultatov projekta, želi EZTS GO vključiti tudi izkušnje ljudi, ki živijo ali delajo na obmejnem območju. Na srečanje, ki bo potekalo 14. aprila ob 16.30 v GO! centru na Korzo Verdi 51, so še posebej vabljeni italijanski državljani, ki delajo in/ali živijo v Sloveniji, ter slovenski državljani, ki delajo in/ali živijo v Italiji, in so se srečali s težavami pri dostopu do osnovnega zdravstvenega varstva v Sloveniji ali Italiji, ali so poskušali pridobiti zdravstvene storitve v Sloveniji, ker jih v Italiji niso mogli pravočasno dobiti (in obratno), ali pa so imeli omejitve ali druge težave pri dostopu do zdravstvenih storitev zaradi meje. Takšne in podobne situacije so na obmejnem območju pogoste. Z njihovim prepoznavanjem in razumevanjem lahko prispevamo k oblikovanju rešitev, ki bodo bolje prilagojene dejanskim potrebam prebivalstva. Zaključni del dogodka bo namenjen razpravi o čezmejnih izzivih, pri čemer bo poudarek na sodelovanju prebivalcev pri prepoznavanju skupnih problematik.

Glavni cilj projekta je priprava in uvedba čezmejnega protokola na področju osnovnega zdravstvenega varstva, ki bo omogočil hitrejše, bolj usklajeno in učinkovito zagotavljanje zdravstvene oskrbe tudi v čezmejnem prostoru, zlasti v primeru naravnih nesreč. Dogodek je brezplačen in bo potekal v italijanščini in slovenščini. Zaradi omejenega števila mest je prijava prek spletnega obrazca zelo priporočljiva. Obrazec za prijavo je na voljo v razdelku Dogodki na spletni strani EZTS GO (euro-go.eu). Projekt Sanitas sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg.