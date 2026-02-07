Italija osvojila prvi dve kolajni na zimskih olimpijskih igrah

Dan po veličastnem uradnem odprtju 25. zimskih olimpijskih iger se Italija lahko že ponaša s prvima dvema kolajnama. Prvi zaklad si je izborila v alpskem smučanju v Bormiu. V moškem smuku je Giovanni Franzoni osvojil srebro, Dominik Paris pa bron. Zlato je sicer prismučal Švicar Franjo von Allmen. Za oba Italijana je to prva olimpijska kolajna. 25-letni Franzoni je prvič nastopil na olimpijskih igrah, veteranu Parisu pa je v spisku manjkala kolajna na zimskih olimpijskih igrah. To je tudi prvič v zgodovini, da kar dva Italijana hkrati stopita na zmagovalni oder v moškem smuku.