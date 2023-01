Peter Juren in Alojz Tomsič, ki sta umrla v Buchenwaldu oz. v tržaški Rižarni, sta danes dobila tlakovec spomina pred svojima zadnjima domovoma. Na Peči in v Sovodnjah so danes popoldne ob prisotnosti svojcev pokojnih, vaščanov in krajevnih osnovnošolcev, postavili še dva spotikavca. Prvič so v Občini Sovodnje postavili Stolpersteine lansko leto.