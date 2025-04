Tony Effe v Gorici: vstopnice ne bodo ravno poceni

Na koncertnem prizorišču pri Rdeči hiši, ki je trenutno še vedno gradbišče, bo 13. julija ob 21.30 nastopil rimski raper Tony Effe, ki je zlasti med mladimi zelo priljubljen. Za svoj lanski album Icon si je zagotovil štiri platinaste plošče, na zadnjem sanremskem festivalu je nastopil s pesmijo Damme ‘na mano, sicer je poznan zlasti po uspešnicah Miu miu in Sesso e samba. Tony Effe je bil sicer v preteklih mesecih tarča kritik, saj so mu očitali, da so besedila njegovih pesmi polna nasilja in seksizma.

Na spletni strani Ticket One so vstopnice za koncert Tonyja Effeja že na prodaj. Vstopnica za prostor pod odrom stane 57,50 evra, za preostali del prizorišča pa 46 evrov. Pri Rdeči hiši bodo poleti nastopili še bend Massive Attack (24. junija, vstopnica stane 92 oz. 74.75 evra), skupina Thirty Seconds to Mars (3. julija, vstopnica stane 80,50 oz. 59,80 evra) in italijanski pevec Alfa (25. julija, vstopnica stane 46 evrov).