Tovorno vozilo je bilo polno pasjih mladičev

Goriška finančna straža je v prejšnjih dneh pri cestninski postaji v Vilešu ustavila za pregled tovorno vozilo, v katerem je bilo natrpanih 186 pasjih mladičev raznih pasem. Finančni stražniki so spričo tako velikega števila psov - gre za enega izmed večjih zasegov v zadnjih letih - poklicali na pomoč pripadnike gozdne straže, skupaj s katerimi so ugotovili, da so bili psički premladi za tako dolgo pot in sploh tudi brez ustreznih dokumentov. V tovornem vozilu so bili kužki stlačeni v zabojnike in kletke, higienske razmere niso bile najboljše. Finančni stražniki so vse psičke zasegli in sprožili preiskavo, da bi ugotovili, komu so bili namenjeni. Zasegli so tudi tovorno vozilo; koliko je bilo ovadb, bo znano v prihodnjih dneh, saj preiskovalnega dela še niso zaključili, zaradi česar so dokaj skopi z informacijami. Po zasegu so kužke odpeljali v razna zavetišča po deželi. 45 psov so zaupali v nego združenju La Cuccia, ki ima svoje zavetišče v kraju Dobbia pri Štarancanu. Kužki so opremljeni z mikročipom, večinoma so premladi za odvzem od matere, zaradi česar potrebujejo posebno hrano in oskrbo. V torek so člani združenja La Cuccia na svoji Facebook strani zapisali, da potrebujejo pomoč; takoj zatem se je v zavetišču nabralo cel kup vreč pasje hrane, ki je primerna za mladiče. Medtem ko je kroket čisto dovolj, še vedno potrebujejo odeje, časopise, brisače, plastične krožnike in pasjo pašteto, ki je primerna za kužke na okrevanju. Psički so raznih pasem; med njimi so maltežani, jazbečarji, kodri, francoski buldogi, nemške doge ... »Čim prej bodo psi posvojeni, tem bolje bo, saj potrebujejo nego in ljubezen,« poudarja predsednica združenja La Cuccia Laura Grassi. Zeleno luč za posvojitev psičkov mora prižgati goriško sodišče; postopek je vezan na zaključek preiskave, ki zadeva nezakonit prevoz psičkov.

