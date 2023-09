Trčila avtomobil in kolesar

Ponoči je na Goriškem prišlo do dveh prometnih nesreč, a na srečo brez hujših posledic za vpletene.

V Marjanu je voznik iz neznanih razlogov izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil. Pri nesreči naj ne bi bilo vpleteno nobeno drugo vozilo. Na kraj nesreče je prišel rešilec iz Gradišča in voznika, ki ni utrpel hudih poškodb, odpeljal v goriško bolnišnico. Pri reševanju so sodelovali tudi gasilci in sile javnega reda.

V Foljanu-Redipulji pa je prišlo do nesreče med avtomobilom in kolesom. Na kraj sta prišla rešilec in Tržiča in reševalni avtomobil iz Gradišča. Kolesarja so z rumeno triažno kodo prepeljali v bolnišnico.