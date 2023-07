Trenutno poteka faza splošnega ocenjevanja povzročene škode

Najmanj 5000 evrov za zasebnike ter najmanj 20.000 evrov za podjetja: toliko naj bi znašala minimalna ocena o škodi, potrebna za koriščenje prispevka od dežele oz. države v korist zasebnikom in podjetjem, ki so jih prizadele nedavne vremenske ujme v Furlaniji in na Goriškem. Prosilci bi s prilivom državnih sredstev lahko v nadaljevanju prejeli še višja povračila, vendar je postopek, ki bi na koncu pripeljal do dodelitve povračil, še v fazi splošne analize oz. ocene nastale škode, s pomočjo katere bi Dežela Furlanija - Julijska krajina šla v Rim in od italijanske vlade zahtevala razglasitev izrednih razmer in s tem dala možnost koriščenja državnih sredstev, pri čemer bo šlo za pravo obnovo, potem ko je ujma s točo in vetrolomom zlasti v ponedeljek in torek povzročila ogromno škodo tako na objektih kot na kmetijskih površinah. To izhaja z sobotnega dopoldanskega srečanja deželnega odbornika za zdravje in civilno zaščito Riccarda Riccardija ter župani občin, ki so jih prizadele ujme, ki je potekalo v deželni palači v Vidmu.

Občine zbirajo prijave škode

Občine že zdaj zbirajo prijave zasebnikov in podjetij, ki bodo deželni Civilni zaščiti in posledično deželni vladi pomagale si ustvariti splošno sliko položaja in s tem iti v pogajanja z državno vlado za koriščenje pomoči. Na videmskem srečanju z Riccardijem, ki sta se ga udeležila med drugimi tudi župana občin Doberdob in Sovodnje Fabio Vizintin in Luca Pisk, se je govorilo o načinu postopka, ki bi privedel do dodelitve prispevkov. Kot datum se omenja prihodnji petek, 4. avgusta, ko naj bi na seji deželne vlade odbornik Riccardi predlagal začetek postopka. Naloga občin je zbirati prošnje zasebnikov in podjetij ter ugotoviti zneske, ki se jih bo lahko izplačalo. Pristojni odbornik bo imel nalogo določiti tipologijo škode, ki jo pokriva prispevek in količino le-tega, na koncu pa bodo občine prejele potreben denar in izplačale prosilce. Le-ti lahko zaprosijo tudi za predujem, v tem primeru pa bodo morali razpolagati s poroštvom. Za pripravo prošenj bodo lahko na voljo isti obrazci, ki pridejo v poštev za koriščenje državne pomoči.

V primeru, da bo škoda presegala vrednost 5000 evrov pri zasebnikih in 20.000 evrov pri podjetjih, bo za koriščenje tovrstnih prispevkov potrebna ekspertiza tehnika.

Od dežele do države

Vse to – in posledično tudi denar – pa bo prišlo na vrsto šele v nadaljevanju, saj trenutno kot že rečeno poteka faza splošnega ocenjevanja škode, ki bi služila kot podlaga za pogajanja za dodelitev državnih sredstev, na podlagi razpoložljivega denarja pa se bo treba odločiti, kaj financirati. Dežela FJK je v okviru nedavno sprejetega poletnega rebalansa proračuna za leto 2023 dodelila 50 milijonov evrov za prvo pomoč prizadetim območjem. Ta denar je takoj na voljo, k temu pa se bo potem dodalo še državni denar, katerega količine pa ni mogoče predvideti, tudi zato, ker FJK ni edina dežela v Italiji, ki je utrpela škodo zaradi nedavnih vremenskih ujm. Če bo država razglasila izredne razmere in bo posledično na voljo tudi državni denar, bosta dežela in država izdelali smernice, na podlagi katerih bo občinam, ki bodo vodile postopke, dodeljen denar, ki bo potem posredovan prosilcem.