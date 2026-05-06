Tri umetnice ponudile prerez slovenske prisotnosti od Alp do Jadrana

Ne zgodi se prav pogostoma, da bi se na skupni razstavi pojavile tri mlade likovne ustvarjalke. Tako razstavo z naslovom Barvne resonance so v torek odprli v Galeriji ARS na goriškem Travniku. Svoja dela so pred številno publiko, zlasti mladih, postavile na ogled Katrin Komjanc iz Števerjana, Fanika Coren iz Benečije in Tamara Sadnikar z avstrijske Koroške.

Ob 30-letnici galerije

Vse tri so pripadnice slovenskih manjšin. To je v svojem uvodnem nagovoru v imenu galerije povedala Franka Žgavec, ki je dogodek postavila med pomembnejše pobude ob letošnji 30-letnici Društva ARS. K temu je pristavila, da društvo letno pripravi kakih deset razstav, kar pomeni, da ima za sabo približno 300 likovnih prikazov. Temu je treba dodati še kopico srečanj in drugih kulturnih dogodkov, ki pričajo o bogatem in dragocenem delovanju Društva ARS. Zahvalila se je tudi vsem, ki so na kateri koli način prispevali k razpoznavnosti in uveljavitvi te kulturne sredine.

Za delo, ki ga opravlja, je društvu čestital odbornik za kulturo pri goriški občini Fabrizio Oreti, ki je poudaril zlasti dejstvo, da so Društvo ARS in njegovi sodelavci nosilci čezmejnih izmenjav, ki so se uresničevale že mnogo let pred GO! 2025. Društvu je voščil še mnogo let plodnega dela z utrjevanjem stikov z umetniki iz domačega in širšega območja.

Slikarstvo spremljala glasba

Mlade ustvarjalke je predstavil umetnostni zgodovinar Saša Quinzi, ki je razstavo postavil med posrečene prikaze z deli, ki se med seboj likovno in estetsko dobro dopolnjujejo. Tovrstna razstava velja za neke vrste prerez, vertikalo slovenske prisotnosti od Alp do Jadrana, je še posebno izpostavil Quinzi. Dela mladih umetnic, ki imajo za sabo umetniško izobrazbo, je ocenil kot stvaritve, ki na nazoren način predstavijo prehod od figurativnega k abstraktnemu slikarstvu.

O Katrin Komjanc je povedal, da je odraščala v Števerjanu, kjer je rada zahajala na sprehode med vrstami vinogradov in se podala v gozdnata območja, ker je opazovala naravo in nebo. V njenih akvarelih zaživijo pokrajine in barve briške dežele, vendar v zelo nasičeni in intenzivirani podobi.

Dela Fanike Coren izhajajo iz raziskovanja harmonije kot filozofije, pri čemer slikarstvo prevaja skozi glasbene melodije. Umetnica je namreč tudi glasbenica-čelistka. V njenih slikah se pojavljajo sledi neba, kjer je vse gibanje in svetloba podobno, kot v glasbi.

Korošica Tamara Sadnikar je sodobna umetnica, katere dela navdihuje predvsem narava. Svojo umetniško pot pogosto začne s fotografijami pokrajin, jezer, gora in svetlobnih struktur, ki jih nato preoblikuje v geometrijske in abstraktne kompozicije.

Predstavitev je obogatil še glasbeni utrinek, ki ga je prispeval Matika Duet s slikarko Faniko Coren na violončelu ter Matteom Parillaudom na harmoniki. Zelo ubrano sta predstavila dve skladbi: najprej napev, ki sta ga ustvarila sama in je zmes moderne in beneške glasbe, druga pa je bila znamenita perujska pesem El condor pasa.

Res lepa in prijetno prikazana razstava bo odprta do sobote, 23. maja, ogled pa je možen po urniku Katoliške knjigarne.