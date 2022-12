Trije milijoni evrov za nove vodovodne cevi

»Svoje napore osredotočamo v posege, ki so se že začeli ali ki imajo že v celoti finančno kritje. Zaradi vrtoglavih cen moramo prenesti začetek novih gradbišč, na čas, ko naj bi se cene nekoliko umirile,« razlaga Gianbattista Graziani, izvršni direktor družbe Irisacqua, ki se je v prejšnjih dneh sestal s krminskim županom Robertom Felcarom.

Na Krminskem je trenutno v teku zamenjava azbestnih vodovodnih cevi, ki bo omogočila učinkovitejši in varnejši vodovod. »Sodelovanje med občino in podjetjem Irisacqua je v zadnjih letih zgledno in omogoča, da izboljšamo storitve za naše občane,« je povedal Felcaro.