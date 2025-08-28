Trije slovenski vrtci še udobnejši

Trije vrtci s slovenskim učnim jezikom iz goriške občine so med poletjem doživeli lepotni poseg. V vrtcih Pika Nogavička v Štandrežu in Sonček v Ulici Max Fabiani v Gorici so poskrbeli za namestitev nove izolacijske plasti na zunanje stene, vrtec Ringaraja v Ulici Brolo v Gorici je dobil nove žlebove in strešno kritino. Gradbena dela so se začela kmalu po koncu lanskega šolskega leta in so v zaključni fazi.

Do boljših notranjih temperatur

Goriška občina je leta 2022 sklenila dogovor o sodelovanju z multinacionalno družbo Engie, ki je med vodilnimi podjetji na področju dekarbonizacije in energetske varčnosti. V prejšnjih letih je družba Engie že izvedla vrsto del na raznih poslopij v občinski lasti. Med letošnjim poletjem sta prišla na vrsto dva vrtca, Pika Nogavička v Štandrežu in Sonček v Ulici Max Fabiani.

Po zaslugi izvedenih del se bodo zmanjšale toplotne izgube in hkrati tudi emisije ogljikovega dioksida. V vrtcih bodo zagotovljene bolj stabilne notranje temperature, hkrati bo preprečeno nastajanje plesni in kondenzacije. Gradbena dela v vrtcih Pika Nogavička in Sonček v Ulici Max Fabiani so skupno vredna 300.000 evrov.