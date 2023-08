Trofeja bo v prihodnjih 12 mesecih imela nov dom

Težko pričakovani nogometni dvoboj so osvojili Merkeduci, ki so Grediščane premagali z 2:1, lahko pa zapišemo, da so v bistvu zmagali vsi Doberdobci, ki so skozi cel prejšnji teden pod režijo domačega društva Dob poskrbeli za lepo popestritev vaškega življenja.

Že tradicionalni vaški praznik je dočakal svoj vrhunec ob koncu tedna. V petek so po otroškem Živ žavu zaigrali člani Ansambla Nebojsega, ki so tako pospremili moški in ženski dvoboj v vleki vrvi. V »cukenju štrika« so med ženskami zmagale Merkeducke, med moškimi pa Grediščani.

Izenačeno in kakovostno

Osrednja točka tekmovalnega konca tedna pa je bila sobotna nogometna tekma, ko so po napetem dvoboju, kot rečeno, slavili Merkeduci. Slednji so najprej povedli z 1:0 z zadetkom Davida Furlana, Grediščani so nato izenačili z Michelejem Mainardisom, Merkeduci pa so se dokopali še do drugega gola z Matejem Ferletičem in odnesli trofejo, ki bo zdaj na ogled v Gostilni pri Andreju, potem ko je v zadnjih dveh letih domovala v baru Peric. Izpostaviti je treba, da je bila tekma, ki sta jo v živo komentirala Luisa Gergolet in Dario Bertinazzi, zelo izenačena in na visoki tehnični ravni, kar priča o ljubezni, ki jo Doberdobci imajo do nogometa in seveda o kakovostni vaški nogometni šoli. Lepega vzdušja ni skvarila niti poškodba po trku med vratarjem Merkeducev Alexom Gergoletom in napadalcem Grediščanov Davidejem De Benedettom, ki sta jo skupila z nekaj šivi. Naj še dodamo, da je v vratih tako izstopal Alexov oče, 61-letni Sandi Gergolet, sicer legenda zamejskih vratarjev, ki je tekmo začel kar brez rokavic, ko pa je moral nadomestiti sina, si je rokavice nadel in dvakrat odločilno posegel in tako ubranil zmago Merkeducev. Večer se je nato nadaljeval z glasbo, ki jo je vrtel DJ Zippo.

Celotedenski program se je sklenil v nedeljo, ko je v občinskem parku potekal turnir v briškoli, ki sta ga osvojila Fabio Sambo in Stefano Černic, za glasbo pa je poskrbela skupina Happy Days. Tombola je dobitnika osrečila s 900 evri, kdor je zadel »činkvino« je prejel 400 evrov, zmagovalec druge tombole pa je odšel domov z 200 evri več v žepu.

Organizatorji so se med drugim zahvalili občinski upravi in številnim domačim pokroviteljem, ki so omogočili, da je bilo nagrajevanje bogato, športnemu društvu Mladost za igrišče ter vsem domačinom, ki so okrasili vas.