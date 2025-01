Tržič naj spet postane miroljuben in solidaren

Tržiški občani se bodo, kot kaže, spet podali na volišča 13. aprila. Datum sicer še ni potrjen, vendar se županska kandidata Luca Fasan (desnosredinska koalicija) in Diego Moretti (levosredinska koalicija) že ogrevata za prihajajoči volilni dvoboj. Zadnje volitve so v Tržiču potekale leta 2022, ko je s podporo več kot 70 odstotkov volivcev zmagala Anna Cisint. Njena protikandidatka Cristiana Morsolin, ki jo je podpirala leva sredina, jih je prejela 24,09 odstotka.

Po nedavni odločitvi Antonia Garritanija, tržiškega podžupana, ki je po izvolitvi županje Cisint v evropski parlament prevzel vajeti občine, da na občinskih volitvah ne bo več kandidiral, je bil za kandidata desnosredinskega zavezništva izbran sedanji odbornik za marketing Luca Fasan. Slednji, ki je večino svojega življenja preživel v Tržiču, pravi, da dolguje svojo osebno in politično rast prav bivši županji Anni Cisint, s katero je vrsto let sodeloval.

Izboljšati želijo vzdušje

V levosredinskem taboru pa se bo za mesto župana potegoval Diego Moretti, deželni svetnik Demokratske stranke. V soboto dopoldne je v prostorih kavarne Caffè Corso v Tržiču potekala predstavitev simbolov in predstavnikov nove občanske liste, ki bo podpirala Morettija. Kot predstavniki liste Monfalcone Civica e Solidale so trenutno potrjeni kandidati Alessandro Saullo, Roberto Antonelli, Yasmine Abbane in Giovanni Montena, ki so bili včeraj navzoči, ter Cristiana Morsolin, Giovanni Sonzini, Claudia Miniussi, Ambrosino Fortunato in Veronica Guerci. Lista je sad sodelovanja predstavnikov strank Sinistra per Monfalcone in Gibanja 5 zvezd. Predstavitev je uvedel deželni svetnik Pakta za avtonomijo Enrico Bullian in izrazil prepričanje, da je sedanja večina nedvomno v krizi, na kar kaže zlasti Garritanijev umik. »Ta občanska lista želi upoštevati interese vseh Tržičanov,« je dejal Bullian. »Dandanes je vzdušje v mestu težko, Tržič ne more dihati. Storili bomo vse, da zagotovimo, da se to spremeni in da postane Tržič spet miroljubno in solidarno mesto,« pa je nadaljeval Moretti, kateremu je Cisint očitala, da je v Tržiču tujec.

Alessandro Saullo, občinski svetnik skupine La Sinistra per Monfalcone, je pohvalil odločitev o poenotenju. Razdrobljenost, ki je pogosto značilnost levice, nikomur ne koristi. »Predstavili bomo idejo skupnega državljanstva, ki je osnovano na dialogu ter na različnih izkušnjah in kulturah ljudi, ki tu sobivajo,« je povedal Saullo in poudaril, da želi lista združevati s pomočjo orodij demokracije, ne pa razdvajati. Trgovec Roberto Antonelli je izrazil prepričanje, da bi moral Tržič postati delavnica kulturnega združevanja. Spregovorila je tudi deželna koordinatorka Gibanja 5 zvezd Elena Danielis, ki verjame, da bo lahko Tržič postal na evropski ravni pravi svetilnik glede vprašanj zdravstva, okolja in sožitja med kulturami. Študentka Yasmine Abbane je pozornost usmerila v potrebe mladih. Mladi učitelj in okoljski aktivist Giovanni Montena pa je bi rad, da bi okoljskih vprašanj ne zanemarjali.