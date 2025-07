Tržiško pristanišče je v razcvetu. Promet hitro narašča, predvidene pa so tudi nove razvojne naložbe v infrastrukturo, kar je tudi posledica dobrega sodelovanja med institucijami. »To so občina, pristaniška uprava, Dežela Furlanija - Julijska krajina in gospodarski subjekti,« izpostavlja Anna Cisint, tržiška občinska svetnica s pooblastilom za pomorsko gospodarstvo, ki je včeraj v tržiški mestni hiši organizirala sestanek z izrednim komisarjem pristaniške uprave Antoniom Gurrierijem. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki podjetij, ki delujejo v pristanišču, in direktor tržiškega konzorcija za gospodarski razvoj Coseveg, Cesare Bulfon.

Po podatkih, ki jih je predstavil izredni komisar Antonio Gurrieri, so rezultati pristanišča Portorosega zelo spodbudni. V prvih petih mesecih letošnjega leta se je promet sipkih tovorov (t. i. dry bulk) povečal za 22,5 odstotka, promet generalnega tovora za 13,5 odstotka, promet Ro-ro tovora (gre za tovor na kolesih, kot so avtomobili, kombiji, poltovornjaki, tovornjaki, prikolice itd.) pa za kar 32 odstotkov. Pozitivna elementa, ki so ju izpostavili na včerajšnjem sestanku, sta vse večja uporaba tržiškega pristanišča s strani velikih ladij, dolgih do 270 metrov, in znatno povečanje izkoriščanja železnice, ki je za nekatere tipologije tovora tudi do 50 odstotkov večja kot lani. To po oceni sodelujočih na sestanku pomeni, da je treba okrepiti delovanje pristanišča, da bi se skrajšal tudi čas zadrževanja ladij v njem. Pri tem je med drugim ključnega pomena povečanje števila predstavnikov finančne policije, na kar je Cisint na nedavnem sestanku opozorila njenega pokrajinskega poveljnika.

Drug pomemben vidik je krepitev železniških storitev z možnostjo, da bi vlaki vozili tudi ponoči. Pogovorili so se tudi o delih, ki jih načrtujejo, ter se dogovorili za novo srečanje v septembru, ki se ga bodo udeležili tudi predstavniki Dežele FJK in luške kapitanije. Takrat naj bi se namreč dejansko začela izkopavanja in urejanje bankin, pri čemer želijo uskladiti potrebe podjetij z deli, ki jih je treba izvesti, da bi preprečili motnje v prometu in pristaniških dejavnostih.