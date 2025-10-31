Tudi drugi del Korza Italije se pripravlja na obnovo

Poenotenje videza in večja varnost sta cilja druge faze prenove goriškega Korza Italije, s katero želi občina nadaljevati urejanje osrednje mestne ulice v sozvočju s prvim sklopom del, ki so ga izpeljali pred leti. Občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel dokončni projekt obnove odseka Korza, ki gre od križišča z ulicama Pitteri in Rossini do trga pred goriško železniško postajo.

Obnova bo sledila smernicam prvega sklopa del: obnovili bodo pločnike na obeh stranskih pasovih, kjer bodo uredili tudi kolesarski stezi, prenovili bodo gredice, preuredili krožišče na Trgu Saba, posodobili javno razsvetljavo in izboljšali odvodnjavanje. Cilj, ki si ga je zastavila goriška občina, je povezati oba dela Korza v urejeno in prepoznavno celoto, ki bi ohranila zgodovinski videz osrednje mestne ulice.

Ker je del pločnikov na zasebnih parcelah, je občina sprožila razlastitveni postopek. Odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti poudarja, da gre za zapleten proces, saj vključuje več kot 500 lastnikov.

Vrednost drugega sklopa del znaša 6.553.000 evrov. Dežela FJK bo prispevala 4,3 milijona, Državna investicijska banka pa 1,21 milijona evrov. Preostanek bo pokrila občina z lastnimi sredstvi.