Tudi licejci bodo odštevali dneve do EPK 2025

Danes, 8. februarja, ko se bo v Gorici in Novi Gorici začelo odštevanje do odprtja EPK 2025, bodo v somestju potekali razni dogodki. Na srečanju, ki ga prirejajo v Kinemaxu ob 17.30, bodo sodelovali dijaki mestnih šol, ki bodo razpravljali o vprašanjih komuniciranja. Pridružili se jim bodo novinarja Toni Capuozzo in Fabrizio Brancoli ter strokovni komunikatorji.

Dijaki slovenskih licejev v Gorici bodo na današnjem srečanju prebirali Prešernove in Ungarettijeve pesmi v slovenskem in italijanskem jeziku; že v prejšnjih dneh so se v šolskem avditoriju v okviru državljanske vzgoje udeležili srečanja in delavnice v organizaciji EZTS. Odkrivali so pomen projekta GO! 2025 in globlje spoznavali zavod EZTS GO. Znjimi so se pogovarjali namestnik ravnateljice EZTS GO Tomaž Konrad in drugi sodelavci. Potekala je tudi delavnica, preko katere so dijaki iznesli svoja pričakovanja ob EPK in obeležili kritičnosti goriškega prostora, je povedal profesor na licejih Trubar - Gregorčič Livio Semolič. V očeh mladih Goričanov namreč v mestu primanjkuje specifična ponudba za mlade. Dijaki so ponujali tudi rešitve, ki pa jih bodo lahko v prihodnje še nadgradili v sklopu drugega razpisa za projekte v luči EPK Small projects fund. Po vsej verjetnosti ga bodo predstavili marca. Esk