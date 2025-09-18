Tudi lutke bodo prečkale mejo

Čezmejni goriški prostor bo med 2. in 8. oktobrom gostil 34. izvedbo mednarodnega Alpe Adria Puppet festivala lutkovnega gledališča, ki eksperimentira z novimi jeziki, komunicira s tehnologijo, prepleta glasbo, ples in vizualne umetnosti. Letos izstopata dve temi: okoljska problematika in enakost spolov. »V šestih dneh se bo zvrstilo 86 dogodkov, od tega 48 predstav, pri čemer bo sodelovalo 8 evropskih držav, ki bodo predstavile 9 nacionalnih premier in 2 delavnici,« festival v številkah predstavlja umetniški direktor festivala in centra CTA Roberto Piaggio.

Letošnja izvedba bo po Piaggiovih besedah posebna, saj se odvija v letu čezmejne Evropske prestolnice kulture. Vključuje tri pomembne stebre: prvi je Arts & Puppets, ki ga financira Evropska unija v okviru sklada za male projekte. Projekt, katerega cilj je širjenje in promocija lutkovnega gledališča v vseh njegovih oblikah, bo v Gorico pripeljal šest predstav italijanskih in tujih gledaliških skupin z dvema produkcijama CTA.