Tudi na veliki šmaren vsa prenočišča zasedena

Vse zasedeno. Tako pravi predsednica goriškega odbora zveze Federalberghi Chiara Canzoneri glede prenočišč v Gorici ob velikem šmarnu. Kljub visokim temperaturam, katerim smo priča v zadnjih dneh (in nočeh), so se mnogi turisti odločili za obisk prve čezmejne Evropske prestolnice kulture in njene okolice. »Vseskozi imamo veliko povpraševanja,« nadalje pravi Canzoneri. Obiskovalce je bilo v zadnjih dneh mogoče opaziti po vsem mestnem središču, mnogi so se po ulicah sprehajali z mapami oz. s pametnimi telefoni, s pomočjo katerih so iskali znamenitosti in lokale.

Kdor bo današnji praznik preživel na Goriškem, bo sicer lahko izbiral med bogato ponudbo zanimivih dejavnosti in dogodkov. Z vodenimi ogledi, brezplačnimi obiski muzejev, koncerti, pirotehničnimi spektakli in drugimi prireditvami, bo dan še prehitro minil.

Odprta bo tudi sinagoga

V Gorici bodo lahko obiskovalci brezplačno vstopili v razstavne prostore nekdanjega samostana svete Klare, ki bodo oprti med 10. in 13. uro ter med 17. in 23. uro. Ob 20.30 bo potekal skupni voden ogled, ki ga bosta vodila kustos razstave Alessio Persic in direktor Marino De Grassi. Večer se bo zaključil z zdravico. Brezplačno si bo danes mogoče ogledati goriški grad, ki bo odprt od 10. do 18. ure. Zadnji možni vstop bo ob 17.15. Muzej prve svetovne vojne v grajskem naselju, ki so ga pred kratkim prenovili, pa bo na voljo za obisk od 9. do 19. ure. Odprta bo prav tako tudi goriška sinagoga v Ascolijevi ulici, ki so jo prenovili in ponovno odprli 1. julija letos. V judovsko svetišče bodo obiskovalci lahko vstopili brezplačno od 10. do 18. ure. Danes bo mogoče obiskati tudi tudi kostnico na Oslavju, ki bo odprta od 9. do 12.30 in od 13.30 do 18. ure. Drevi ob 21. uri bo v Palači De Grazia (Ulica Oberdan 15) koncert čezmejnega orkestra GONG v sklopu cikla Note in città. Vstop bo prost. Nastopili bodo godbeniki iz Gorice in Nove Gorice. Te dni poteka tudi tradicionalna šagra svetega Roka v Podturnu. Danes bodo stojnice s hrano in pijačo obratovale od 19.30 dalje. Od 21. ure dalje bo nastopila rock skupina Crazy Uncle, ki bo poskrbela za glasbo v živo do 23.15.

Od orlov do ognjemeta

Gradišče bo danes kakor običajno gostilo ornitološko razstavo. Na ogled bodo redke ptice z vsega sveta pa tudi razstava orlov in sokolov ter drugih ptic roparic. Potekala bodo tudi razna izobraževalna srečanja, ki jih bodo vodili ornitologi. Ob tem bo na voljo tudi več delavnic in dejavnosti za otroke.

V Gradežu med drevoredom Capricorno in oširkom Punta Barbacale bo danes potekala tradicionalna tržnica Arte Antiqua. Na voljo bodo stojnice z umetniškimi izdelki, starinami in zbirateljskimi predmeti. Mestno središče bo za avtomobilski promet zaprto od 9. ure do 12.30. Vedno v Gradežu bo med 10. in 21. uro potekala 10. izvedba dogodka Chalet Dolomiti - Ferragosto Edition, cel dan ob morju z vzdušjem, glasbo in okusi Dolomitov. Za glasbo bo poskrbel didžej Luca Perso. Nadaljeval se bo tudi Grado music festival, zabava bo zagotovljena od 20. ure do 3. ure zjutraj. Ob 23. uri pa bo na morju ognjemet, ki bo viden tudi z obale.

V Ogleju bo še danes in jutri med 10. uro in polnočjo potekala kulinarična prireditev Festa siciliana, kjer bodo obiskovalci lahko uživali ob sicilski hrani, glasbi in plesu. Prisoten bo tudi igralec Tony Sperandeo. Vstop na gastronomski praznik bo prost.

V Tržiču bo odprt muzej ladjedelništva MuCa od 10. do19. ure. Na voljo bodo tudi vodeni ogledi in delavnice za družine ter razne dejavnosti za otroke. Vstop bo prost. V lokalu La Spiaggia v Ulici Bagni Nuova bo v večernih urah potekal Ferragosto Beach Party s pričetkom ob 17. uri. Za mešalno mizo bo stal didžej Andrea Maier. Marina Julia pa bo gostila tradicionalno veliko šmarensko novo leto od 18. ure dalje.