Tudi v letu 2026 bodo brisali meje

»Še naprej si bomo prizadevali za lobiranje v Brsulju oz. za brisanje meja, in sicer ne samo fizičnih, temveč tudi tistih v glavah in v vsakdanjem življenju.« Tako napoveduje Paolo Petiziol, predsednik združenja Mitteleuropa, ki je bilo ustanovljeno leta 1974 in se je med iztekajočim se letom prepričano vključilo v dogajanje ob Evropski prestolnici kulture.

»Leto 2025 je bilo izredno, saj smo letos res presegli zastavljene cilje: po zaslugi tesnega sodelovanja med združenjem Mitteleuropa in GO! 2025 je forum Crossborder cities, ki smo ga ustanovili pred dvema letoma, pridobil pomembno na evropski ravni in Gorici zagotovil pomembno vlogo na področju mednarodnega sodelovanja, kar se sicer ne bo zaključilo s koncem Evropske prestolnice kulture,« poudarja Petiziol in pojasnjuje, da so se letošnjega tretjega srečanja obmejnih mest, ki je potekalo v Gorici, udeležile delegacije iz Italije, Slovenije, Avstrije, Poljske, Slovaške, Češke republike, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Španije, Bosne-Hercegovine in Francije, ki so soglasno podprle zamisel o ustanovitvi omizja, ki bi pripravljalo predloge za Evropsko komisijo, kar se tiče čezmejnega zdravstva, varnosti in mednarodnega prometa.

Vse bolj strateška vloga FJK

»Gre za inovativno zamisel, ki zagotavlja Furlaniji - Julijski krajini še bolj strateško vlogo pri spodbujanju in krepitvi čezmejnega sodelovanja,«ugotavlja Petiziol, po katerem se združenje Mitteleuropa že pripravlja na leto 2026, med katerim bodo organizirali posvet o duševnem zdravju ob 170. obletnici smrti očeta psihoanalize Sigmunda Freuda, poleg tega bodo obeležili tudi petdesetletnico potresa v Furlaniji.

V drugi polovici prihodnjega leta bosta na sporedu srečanje obmejnih mest in 22. mednarodni forum oglejske evroregije, poleg tega bodo tudi praznovali tridesetletnico odprtja honorarnega konzulata Češke republike v Vidmu, ki velja za prvi in doslej edini diplomatski sedež v Furlaniji po propadu Oglejskega patriarhata.