Turel: Odločitev goriških občinskih svetnikov nesprejemljiva

»Odločitev goriških občinskih svetnikov, da fašistični diktator Benito Mussolini ostaja častni meščan Gorice, se mi zdi nesprejemljiva. Obžalujem, da politika ni znala pokazati hrbtenice in z odvzemom naziva pokazati, da v demokratični Evropi čaščenje različnih -izmov ne pride v poštev,« pravi novogoriški župan Samo Turel o ponedeljkovem dogajanju v goriškem občinskem svetu, kjer glasovalna pobuda leve sredine, da bi fašističnemu diktatorju odvzeli častni naziv iz leta 1924, ni prodrla.

»Drži, da je Benito Mussolini del italijanske zgodovine, žal temne. Ohranjanje njegovega častnega naziva pa pomeni popolnoma nekaj drugega kot ohranjanje zgodovine, in sicer, da v politiki sosednjega mesta še vedno vlada večinsko priznanje njegovih dejanj. K sreči pa Evropska prestolnica kulture presega odločitve posameznih političnih predstavnikov. Evropska prestolnica kulture je poklon žrtvovanju tistih, ki so se v preteklosti na obeh straneh meje borili proti različnim -izmom ter nasilju. V sebi nosi sporočilo, da ne gradimo prihodnosti na obujanju ideoloških tem, ampak na prijateljstvu in dobrih sosedskih odnosih. Projekt se v prvi vrsti odvija zaradi želje in sodelovanja ljudi, prebivalcev obeh Goric in širše. EPK tako presega politiko in dokazuje, da si ljudje želijo sodelovanja, sožitja, demokratičnih vrednot in prijateljstva. Zato je toliko bolj pomembno, da se prebivalci ne prepustijo težnjam posameznih politik po delitvi in razdvajanju, temveč s projekti, kot je Evropska prestolnica kulture, dokažejo, da si želijo drugačnih vrednot, miru in razumevanja,« je še dejal Turel.