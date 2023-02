Turistične agencije za promocijo obeh Goric v luči GO!2025

Turistične agencije in turistični operaterji bodo imeli izredno pomembno vlogo pri promocijo »paketa« Nova Gorica-Gorica ob priložnosti Evropske prestolnice kulture. S svojim delom bodo lahko promovirali vse, kar ponuja širši deželni prostor z vseh vidikov: nastanitev, storitev in turističnih ponudb.

O tem je tekla beseda na sestanku, na katerem sta se pred dnevi srečala goriški župan Rodolfo Ziberna in deželni predsednik zveze Fiavet, Giampiero Campajola. Fiavet (Federazione italiana agenzie viaggi e turismo) združuje turistične agencije in je včlanjena tudi v zvezo trgovcev Confcommercio.

»Za naš prostor se v turistični luči na mednarodni ravni zanimajo kot nikoli prej. Kot sem že večkrat poudaril, je pomembno, da se znamo povezati in pripraviti učinkovit načrt za promocijo vseh izrednih stvari, ki jih imamo na voljo na Goriškem, ter jih povežemo z ostalimi deželnimi lokacijami: od Ogleja do Čedada, od Trsta do Palmanove, od morja do hribov in vsega, kar je vmes. Isto seveda velja za Slovenijo. Zgraditi bo treba torej turistične pakete, ki bodo osredotočeni na Gorico in Novo Gorico, obiskovalec pa bo imel na voljo tudi možnost, da obišče druge turistične znamenitosti. Te turistične pakete bomo pripravili v sodelovanju z operaterji in agencijami,« je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna. »Osrednja točka promocije bo meja, ki jo bo treba predstaviti tistim, ki zanjo ne vedo. Sledile pa bodo vse okoliške lokacije, seveda pa ne bomo mogli mimo enogastronomskih dobrot. Turistom bomo ponudili razne rekreacijske dejavnosti, kot so kolesarjenje, hoja, ekskurzije v hribe, izleti po Brdih s konji in še marsikaj ... Zveza Fiavet je tudi predlagala, da bi v ta projekt vključila približno tri tisoč agencij, ki jih zastopa v Italiji,« je še povedal župan Ziberna.