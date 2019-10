Ubita policista prepeljali z letalom v Rim

Po današnji pogrebni svečanosti v Trstu, ki jo je vodil tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, so krsti z ubitima policistoma Pierluigijem Rotto in Matteom Demenegom prenesli iz cerkve v mrliška avtomobila. S slednjima so ju odpeljali na ronško letališče, kjer je pokojnika čakalo vojaško transportno letalo. Posmrtne ostanke ubitih policistov bodo prepeljali najprej v Rim, od tam pa bosta krenila na zadnjo pot v domača kraja: za Pierluigija Rotto bo zadnje domovanje v Giuglianu pri Neaplju, za Mattea Demenega pa v Velletriju blizu Rima.