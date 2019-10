»Ostala bosta svetla otroka zvezd«

»Draga Matteo in Pierluigi, tudi po tem slovesu bosta za Trst ostala svetla otroka zvezd.« Tako je tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, zaključil svojo homilijo pri pogrebni maši za ubita policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega v nabito polni cerkvi Novega sv. Antona.

Nadškof Crepaldi je ob zahvali pokojnikoma med drugim poudaril, da je z objemom policistoma in njunim svojcem ter silam javnega reda Trst želel povedati, da je njegova sedanjost in prihodnost odvisna od civiliziranega miru, medsebojnega spoštovanja in sloge. Obenem je to dokaz, da gradijo tisti, ki so pripravljeni na služenje in darovanje samega sebe, uničujejo pa tisti, ki negujejo nasilje, sovraštvo in lasten sebični interes. Ravno tako je poudaril, kako skozi temo te tragedije zasije luč vere.

Cerkev novega sv. Antona je kot že rečeno ob svojcih nabito polna predstavnikov oblasti, oboroženih sil in sil javnega reda, veteranskih združenj in občanov, ki so posmrtne ostanke policistov pozdravili z večkratnim ploskanjem.