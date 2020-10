Na goriškem grajskem griču so med gradnjo vzpenjače delavci naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Šlo naj bi za izstrelek havbice iz časa prve svetovne vojne; odkrili so ga znotraj grajskega obzidja, nedaleč od kraja, kjer so v prejšnjih mesecih našli večje število okostnjakov. Ubojno sredstvo so delavci našli v četrtek; občinska uprava je z najdbo takoj seznanila prefekturo. Danes zjutraj so pirotehniki izstrelek že odstranili.