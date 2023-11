Učence je obiskala Mariza Perat

Vsi, ki so bili njeni učenci, so imeli srečo, da so pridobili res dobro osnovno znanje in da so lahko dnevno prisluhnili spodbudni in pozitivni učiteljici, je o Marizi Perat dejal Arturo Bresciani. Profesor na prvostopenjski srednji šoli Ivana Trinka je včeraj avtorico številnih pravljic in bivšo učiteljico na goriških osnovnih šolah povabil na srečanje z učenci prvih in drugih razredov. Pogovor z Marizo Perat, ki ga je vodila novinarka Erika Jazbar, je potekal v sklopu delovnih sobot.

Gostja je učencem pripovedovala o svojem življenju od otroštva do poučevanja in pisanja prvih prispevkov za otroško revijo Pastirček ter o goriški zgodovini in svojem raziskovalnem delu. Mariza Perat je tudi avtorica in prevajalka knjig, med drugim je izdala zgodovinsko-umetnostni goriški vodič. Učence je zanimalo predvsem, kako so nastale njene pravljice in od kod je zanje črpala navdih. Pogovor pa sta z Eriko Jazbar usmerili tudi na goriško zgodovino z namenom, da bi učenci spoznali, kako se je razvijalo mesto, kdo so bili goriški grofje in slovenske osebnosti. Erika Jazbar je učence po pogovoru tudi pospremila na sprehod po Gorici po sledeh krajevne slovenske zgodovine. Obiskali so Podturn, Trg Sv. Antona in stolnico, Travnik, Raštel in Ulico Cocevia, šli so mimo sinagoge in turo zaključili v Ljudskem vrtu pri kipu Simona Gregorčiča.