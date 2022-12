Umetna jelka čaka na prižig lučk

Na trgu pred ronško občino so včeraj namestili umetno božično jelko; njene dele so pripeljali s tovornjakom in jih zatem sestavili s pomočjo žerjava. Visoka je deset metrov.

Danes ob 18. uri bo na sporedu praznični dogodek, med katerim bo nastopila mladinska godba na pihala Ottava nota. Ob zaključku nastopa bodo poskrbeli za prižig luč na božični jelki.

V prihodnjih dneh bodo še nekaj božičnih drevesc namestili tudi po drugih krajih po občini in po posameznih rajonih; edino »pravo« jelko so postavili pred občinsko knjižnico Sandro Pertini. Posvečena je otrokom, ki jo bodo okrasili z najrazličnejšimi božičnimi izdelki.

Ronška občina je poskrbela tudi za postavitev praznične razsvetljave po mestnih ulicah, v kar je letos vložila približno 28.000 evrov. Središče decembrskega dogajanja bo sicer v parku Excelsior, kjer se bo zvrstil niz prazničnih dogodkov.