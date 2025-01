Umetniki brisali mejo, ostali le njeni odtenki

Kar šestdeset likovnih umetnikov z obeh strani meje se bo konec januarja predstavilo v razstavnih prostorih Kulturnega centra Lojze Bratuž. Dogodku so prireditelji dali naslov Odtenki meje – umetniki v dialogu za GO! 2025, pomenljivo pobudo pa so včeraj predstavili v goriški mestni hiši.

Uvodoma je prisotne nagovorila predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž, Franka Žgavec, ki je poudarila, da si od nekdaj prizadevajo za organizacijo umetniških razstav, še zlasti čezmejnih. To se je po njenih besedah dogajalo tudi takrat, ko meja ni bila tako odprta kot danes in ko so prav slovenski kulturni krogi s svojimi prireditvami spodbujali sodelovanje na meji in bili pionirji pri odpravi pregrad, ki so jih ustvarile zgodovinske okoliščine. Razstava, ki bo že čez kak teden ugledala luč sveta, predstavlja nekako nadgradnjo vseh naporov in prizadevanj ljudi, ki jim kultura, prijateljstvo in sožitje nekaj pomenijo.

Tkali prijateljske vezi

Predstavitve razstave, na kateri so bili prisotni nekateri izmed sodelujočih umetnikov, se je udeležil tudi občinski odbornik za kulturo, Fabrizio Oreti, ki je v svojem nagovoru izpostavil veselje, da sta Nova Gorica in Gorica in z njima Goriška, prišli pripravljeni do velikega dogodka, ki ga predstavlja GO! 2025. Izrazil je tudi veselje in ponos, da se čezmejna Goriška lahko pohvali s tolikšnim številom likovnih ustvarjalcev, ki s svojo dejavnostjo plemenitijo kulturni zanos Posočja. Oni so bili tisti, je še posebno izpostavil Oreti, ki so prispevali k tkanju prijateljskih stikov, po zaslugi katerih so se z leti polegle napetosti med tu živečima narodoma. Projekti, ki slonijo na kulturnem izročilu nas samo bogatijo, je še povedal odbornik Oreti.

Podrobneje o sami zamisli in postavitvi razstave Odtenki meje – Sfumature di confine je spregovorila predstavnica Kulturnega centra Lojze Bratuž, Daniela Klanjšček, po kateri bo razstava predstavljala praznik sodobne umetnosti in medkulturnega dialoga med umetniki iz goriškega prostora. Pristavila je še, da razstava raziskuje temo neskončne ustvarjalnosti, ki presega geografske meje in ustvarja prostor za srečanja, izmenjavo mnenj in povezovanje. »Pobuda je od nas zahtevala velik napor, z njeno uresničitvijo pa smo želeli vgraditi še dodaten kamenček k raznim kulturnim dogodkom, ki bodo letos potekali med obema Goricama,« je povedala Daniela Klanjšček in pojasnila, da razstavna dejavnost s čezmejnimi pogledi sega v daljna šestdeseta leta, ko so nekateri umetniki zasnovali skupino 2xGO, ki je opravila pionirsko delo in in s tem pripravila osnovo, da danes lahko govorimo o GO! 2025.

Zanimanje tudi iz Nemčije

Na koncu je Klanjščkova še povedala, da bo na razstavi vsak od šestdesetih umetnikov sodeloval s po enim eksponatom. Kulturni center Lojze Bratuž je poskrbel tudi za izdajo kataloga, ki ga bodo razdeljevali na odprtju razstave.

Razstavo bodo slavnostno odprli v četrtek, 30. januarja, ob 18. uri in jo bo predstavil umetnostni zgodovinar Saša Quinzi. Klanjščkova je tudi pristavila, da se je pred dnevi oglasila ekipa nemške televizije, ki bo četrtkov dogodek posnela in ga nato predvajala za nemške gledalce. Za to so se nemški televizijci odločili, ker letos naziv Evropske prestolnice kulture nosi tudi nemško mesto Chemnitz. Razstava bo odprta do 5. aprila in jo bo mogoče obiskati od torka do sobote med 16. in 18. uro ter med dogodki v gledališču oz. po predhodni najavi.