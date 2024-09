Umetniki v izložbi

Raštel je postal varno zavetje za ustvarjalce na področju sedme umetnosti. V sklopu projekta BorGO Cinema, pri katerem sodelujeta poleg ustanove Cross-border Film School in združenja èStoria tudi Hiša filma in Kinoatelje, namreč ena izmed tamkajšnjih zaprtih trgovin gosti za obdobje treh tednov po tri različne filmske umetnike, ki imajo možnost nemoteno ustvarjati in spoznavati Gorico.

O prvih treh ustvarjalcih, ki so v Gorico prispeli v začetku meseca julija, je Primorski dnevnik že poročal. Sedaj pa se je zaključilo drugo obdobje, ko so v Gorici spet ustvarjali trije umetniki: Sergio Ballo, kostumograf, ki je bil deležen priznanja David di Donatello 2024, francosko-nemški igralec in režiser Christopher Buchholz in režiser Lorenzo Pallotta. »Tokrat smo gostili tri zelo različne osebnosti kinematografske umetnosti, ki so delovale ena ob drugi in so se tudi veliko pogovarjale in sodelovale na poti razvoja svojih projektov,« je dejal predsednik združenja ANAC Francesco Ranieri Martinotti.

Filmski mojstri so včeraj na tiskovni konferenci predstavili javnosti to, kar so v teh treh tednih ustvarili in kako so doživljali Gorico. Od danes pa bo na voljo nov razpis za umetnike, ki želijo ustvarjati v Raštelu med 11. novembrom in 2. decembrom.