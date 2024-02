Umetnost ljubezni in narave

Prostore Feiglove knjižnice bodo do 8. marca krasila umetniška dela mlade Benečanke, Fanike Coren, študentke na Akademiji za likovno umetnost v Rimu. Odprtje razstave z naslovom Gold, ki jo v sklopu projekta Art vitrina Trgovski prireja Družba KB v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico, je potekalo v torek zvečer v Trgovskem domu v Gorici. Tokrat je k sodelovanju pristopil tudi Kinoatelje.

Uvodoma je spregovorila direktorica NŠK Luisa Gergolet, ki si je razstave močno želela, potem ko je Faniko spoznala preko ekrana v sklopu TV serije Kontrasti – Mladi se predstavijo, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja za slovenski program RAI. »Prevzela me je njena milina, navezanost na rojstni kraj in ustvarjalnost, ki se mi zdi oddaljena od tega digitalnega in hrupnega sveta. Zelo sem zadovoljna, da jo lahko danes tu gostimo. Poleg panojev s slikami so na voljo tudi slušalke in ekran, preko katerega si bodo lahko obiskovalci ogledali skrajšano verzijo posnetka iz oddaje Kontrasti, na katerem se Fanika predstavlja,« je obrazložila direktorica NŠK in se zahvalila Kinoateljeju, ki je krajšo verzijo priložnostno pripravil. »Prepričana sem, da se bo veliko mladih, katerih v tem prostoru mrgoli, zaustavilo pri umetninah in posnetku ter tako spoznalo mlado slikarko,« je še povedala Luisa Gergolert in Faniki Coren zaželela, da bi se v bodočnosti kot uveljavljena slikarka vrnila v Trgovski dom in se nanj spomnila kot odskočne deske v svet umetnosti.

Zbirka se bogati

Besedo je nato prevzela Klavdija Figelj, kuratorka projekta Art vitrina Trgovski, ki širšemu občinstvu razkriva dela mladih umetnikov z obeh strani meje, a tudi že uveljavljenih krajevnih mojstrov iz bogate umetniške zbirke Družbe KB. »Zbirka, v kateri so predvsem umetniki 20. stoletja, se s časom bogati z umetninami mladih nadobudnih ustvarjalcev, ki jih v sklopu projekta predstavljamo,« je pojasnila Klavdija Figelj. O Faniki Coren je dejala, da sodi med mlajše umetnice našega prostora. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Rimu, kjer študij nadaljuje. Slika z oljnimi barvami in zlatimi lističi na platnu, papirju ali celo lesu. Glavni motivi, ki jih v delih zasledimo, so bogata narava njenega domačega kraja – Benečije –, glasba in ljubezen, ki je po njenem mnenju v življenju najpomembnejša. »V svojih delih raziskuje pomen umetnosti v svetu, ki je vedno bolj površen, in nas zato opozarja na pomen opazovanja in poslušanja. Posveča se trenutkom, osebam, občutkom, a tudi prizorom iz sanj, ki jim v svojih delih doda zlati element v obliki zlatih lističev, ki so njen glavi prepoznavni znak,« je pojasnila kuratorka in dodala, da je druga poglavitna tematika v delih Fanike Coren narava, ki jo tako zelo občuduje v kontrastu z utesnjujočim in strašljivim velemestom in do katere se slikarka z umetnostjo približuje.

Umetnica, ki se je zahvalila tako knjižnici kot Družbi KB za priložnost, je po predstavitvi zaigrala v glasbenem duu MatikaDuet, ki ima bogate izkušnje in ki ga poleg nje, ki nastopa kot violončelistka, sestavlja še harmonikar Matteo Parillaud. Skladbe, ki sta jih zaigrala, sta sama priredila z združitvijo folklorne oziroma ljudske in klasične glasbe, z namenom preseganja vseh meja.

V naravi se počuti doma

Po odprtju prve samostojne razstave Fanike Coren, ki se bo od 12. marca do 12. aprila premaknila na sedež NŠK v Trst, je bila na vrsti pogostitev; slikarka je v pogovoru za Primorski dnevnik še sama opisala prvine svoje umetnosti. »Zlato v mojih delih simbolizira realno bogastvo, ki ga najdem v naravi in ljubezni, ne pa v materialnih dobrinah. Izbira te barve je vezana tudi na dejstvo, da je rumena moja najljubša barva, navdih pa sem verjetno dobila tudi v nekaterih ikonah, ki jih hranimo doma. Naravo, ki je zame neskončna in mogočna, pa dojemam kot kraj, kjer se počutim doma,« je pojasnila slikarka in še razkrila svoj pogled na povezavo med glasbo in slikarstvom, ki jo je tudi sama obravnavala v diplomski nalogi. »Te dve vrsti umetnostnega ustvarjanja sta po mojem mnenju enakovredni. Najvišjo umetnost bi verjetno dosegli s popolno združitvijo glasbe in slikarstva, čeprav še ne vem, kako. Menim, da je glasba najvišja mera abstraktne umetnosti in si to želim uprizoriti tudi na figurativen način, čeprav vem, da popolnoma tega ni mogoče storiti,« je zaključila Fanika Coren.